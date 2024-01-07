Стала известна причина смерти конькобежки Середы

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть российской конькобежки Анастасии Середы.

«Предварительно, она умерла от гриппа. Она месяц в коме лежала. Вчера мы командой попрощались с ней. Для меня это был близкий человек. Мы с ней вместе тренировались», — сказал Елистратов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.