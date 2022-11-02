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Скелетон

2 ноября, 11:19

Никитина и Трегубов пропустят ноябрьский Кубок России по скелетону

Анна Горшкова
Корреспондент
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Обладательница бронзовой медали Олимпиады-2014 Елена Никитина и серебряный призер Игр-2018 Никита Трегубов пропустят Кубок России по скелетону.

«В Кубке России, который пройдет на олимпийской трассе, примут участие все сильнейшие скелетонисты страны, за исключением взявшей паузу Елены Никитиной и недавно перенесшего болезнь Никиты Трегубова», — приводит ТАСС слова пресс-службы Федерации бобслея России.

Кубок России по бобслею и скелетону пройдет в Сочи 5-6 ноября. В соревнованиях планируют принять участие около 150 спортсменов, будет разыграно шесть комплектов наград: в мужском и женском скелетоне, в мужских и женских бобах-двойках, в женском монобобе и мужских бобах-четверках.

Источник: https://tass.ru/sport/16224343
Елена Никитина
Никита Трегубов
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