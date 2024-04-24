Александра Кустова — лучшая в российских прыжках с трамплина, хотя пережила столько, что на книгу хватит.

На зимней Спартакиаде (которая Олимпиада для своих) золотые медали взяли спортсмены из 21 региона. Два золота и больше было у 14 территорий. Среди них — Магаданская область. Каково же было удивление, когда выявилось, что две награды для Магадана завоевала... прыгунья с трамплина. В этом регионе умеют добывать золото, но таким способом? Нетривиально.

26-летняя Александра Кустова:

— побывала на двух Олимпиадах и была в шаге от серебра;

— едва не завершила из-за анорексии;

— была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил;

— куролесила в детстве на сборах, а сейчас — лучшая прыгунья России;

— наконец, она просто очень красивая и стильная девушка.

Интервью «СЭ» получилось большим, но местами — реально блокбастер. Так что наливайте чаек — и погружайтесь, как Кусто.

Не чувствуется, что родное место — бывший ГУЛАГ

— Александра, давай для начала разберемся с географией. Где ты живешь? Я не могу угадать — Магадан, Москва или что-то другое?

— Живу в Москве, но родилась и все детство провела в Магадане. Сейчас я вообще в Петербурге в отпуске с мамой. Скоро на море поеду вот.

— Охотское, надеюсь? В нем купаются?

— Летом да, но я не рисковала, люблю потеплее. (Смеется.) Сейчас приезжаю в Магадан несколько раз в год с родителями и близкими увидеться. В этом году была после летнего чемпионата России дней 10. Мне предоставили в городе классные условия, дали огромный зал для подготовки к Спартакиаде.

— Тебе же и квартиру там дали.

— Да, но ее сдаю.

— Честно говоря, по Google-панорамам Магадан производит тяжелое впечатление. Там вообще есть где погулять, потусоваться?

— На самом деле, есть классные места, и сейчас город прогрессирует. Визитная карточка — парк «Маяк», там же одноименное кафе с панорамой на бухту. Наблюдать водную гладь за чашечкой кофе с такими видами — отдельный вид искусства! Японская аллея милая, приятно пройтись. Но главное — природа невероятная, много пеших маршрутов по сопкам.

— То есть не чувствуется, что это бывший ГУЛАГ?

— Вообще не чувствуется. Есть отдаленность в плане развития — да, молодежь уезжает. Но я знаю многих, кто любит этот город и не хочет его покидать. Знаю истории, когда уезжали, но потом продавали все и возвращались. Что-то людей привлекает в городе, несмотря на непростой климат. Зашла в кофейню недавно, там открыточки наших художников, и одна подписана «Город, где у каждого есть летняя шапка».

— Понимаю, что это не твоя компетенция, но насколько реально удерживать людей в таком месте?

— Я думаю, что остаются люди, для которых важна природа, даже рыбалка. В детстве я с папой закидывала удочку. И второе — высокооплачиваемая работа, потому что, как вы знаете, в регионе золото добывают. В Магадане нелегко развивать бизнес, но если и создать что-то стоящее, это точно будет работать из-за отсутствия сильной конкуренции благодаря сарафанному радио. На тебе только хорошее качество. Хотя, когда я приезжаю, мне и мама может по фэншую дома праздничный стол накрыть — икра, крабовое мясо, погнали.

Фото Global Look Press

Условия экстремальные: трамплин ходил ходуном, все ржавое

— У меня в голове не вяжутся Магадан и прыжки с трамплина.

— Я жила за городом, микрорайон Солнечный, близко к горнолыжным склонам. И как-то подружка предложила пойти в секцию по лыжам. А я за любой кипеш, кроме голодовки. Лыжная база «Полет» была ближе к дому, мы и пришли. Нас поставили на беговые лыжи. Неделю позанимались, и потом я поняла, что это был хитрый ход тренеров, чтобы не спугнуть и заодно человека проверить. Через неделю к нам приходят и говорят: «Вообще вы пришли в секцию прыжков с трамплина, ребят». И дали нам другую экипировку. Прыжковые лыжи — широкие, неуправляемые. Мне эти лыжи даже больше понравились! Мы начали кататься с горок, постепенно они становились все выше...

— В Магадане есть трамплины? Я только вижу новости, что вот-вот построят.

— Когда я начинала, трамплины были, но их пару лет назад снесли, они не проходили по безопасности. Но я была готова на комплексе жить, затянуло. Из школы бежала с последнего урока — минут 15 идти до остановки, а я так рассчитывала, что добегала за 7 минут и ехала прямиком до базы мимо дома. Сейчас строят, к 2026-му обещают хороший комплекс с трамплинами мощностью от К20 до К70 (на Олимпиаде прыгают с К90 и К110. — Прим. «СЭ»).

— Можешь вспомнить, в чем кайф?

— Коллектив классный был, и элемент конкуренции — мне хотелось быть лучшей и прыгнуть дальше других, получить похвалу тренеров. Чувство скольжения, ветра в ушах... простые вещи, которые стали неким смыслом жизни. Хотя тогда я об этом не задумывалась. Ну и получалось сразу. Вид спорта будто нашел меня. Я совмещала несколько лет с хореографией и очень благодарна родителям, что меня отдали — на прыжки пришла скоординированным ребенком. Тренер топил, чтобы я продолжала заниматься хореографией. Он даже сам вез меня с горнолыжки на следующую секцию. На уроки меня не хватало, конечно, списывали мы все. Училась я средне, не провально, но и не отличница. И в итоге пришлось выбрать — и я выбрала прыжки.

— Но тебя в Магадане как-то должны были заметить.

— На магаданской базе я занималась года два, до 12 лет. Но надо понимать, что в конце нулевых женских прыжков как таковых не было. То есть представьте — пять спортсменок в России, и они разбросаны по разным точкам страны. Аввакумова в Подмосковье в Чулково начинает свою карьеру, пара девочек из Перми, Софья Тихонова в Петербурге, и я в Магадане. С девочками вообще не хотели работать. Но наш тренер понял, что это будет перспективно. В Европе девушки уже прыгали, пропагандировали женские прыжки.

— Получается, ты — феминистка. Прямо же при вас восторжествовало равенство.

— Я тогда не осознавала это, конечно. Но сейчас... Например, призовые у нас меньше, чем у мужчин. Почему? Я меньше вкладываюсь, что ли? В этом плане я за феминизм. Причем разница нормальная такая.

— Ты сказала про старые трамплины. Скрипели, когда съезжала?

— Их строили тренеры, которые нас учили прыгать! И на тот момент конструкции были не сказать, что надежные. Все ржавое. Лестница на большой трамплин была почти вертикальная, как пожарная. Если гул ветра, то трамплин ходуном. Условия экстремальные.

Фото из соцсетей Александры Кустовой

Проворачивали схемы с чешским пивом, чтобы тренеры не заметили

— И вот мы выезжаем на первые сборы в Нижний Новгород, — продолжает Александра. — Я вообще впервые выехала из Магадана, «на материк», как говорит до сих пор моя мама. Мы не бедствовали, но и не могли себе позволить часто летать. Вообще, спасибо спорту, что продолжаю познавать мир. После первого прыжка на летнем трамплине я упала, конечно. Тогда в районе торможения, на выкате с трамплина опилки сыпали, благодаря им происходит очень резкий перепад скорости. Я не знала и кубарем полетела. В итоге вся в опилках, по всему телу. Так началась моя карьера. (Смеется.) Первые соревнования в Петербурге — впервые я увидела других девочек, нас было семь. И я сразу выиграла. Почувствовала, что такое соревноваться с равными. В городе у нас проводились турниры, где я соревновалась с мальчиками.

— И их обыгрывала?

— Да. Я знаю, правда, что некоторые тренеры мне метр могли накинуть, ребят засуживали. А тут меня заметили. Какая-то 12-летняя из Магадана приехала, нашу королеву Софью Тихонову обыграла! Дальше я застала сгоревший трамплин в Москве, коммерческий старт. Трамплин был для меня большой, почти в два раза больше всех предыдущих. Он надстроенный над городом, а они часто в низине. Страшновато! Но заняла аж четвертое место, заработала 12 тысяч рублей. Для ребенка 12 лет это большие деньги. Купила телефон себе, наушники.

После этого тренеры создали сборную. Началось потихоньку финансирование, стало понятно — это будет актуально. И я сразу попала в команду. Только что в Магадане прыгала — а тут мы уже едем на сбор в Финляндию, живем в деревянных домиках как одна семья. Как раз тогда в Европе начали проводить соревнования среди женщин под эгидой FIS. Нас тренировал Роман Сергеевич Керов — папа женских прыжков с трамплина в России.

— Какие-то прогрессивные у вас тренеры. На хореографию возят, сборные создают.

— В целом да, но на деле через многое пришлось пройти, много подводных камней. Вот я пришла в сборную в 12 лет, да? Приехала на сборы в Финляндию в летней шапочке эмо, с голой спиной, потому что жарко было после Магадана. Застегиваться отказывалась. То есть вообще ребенок. Потом было первенство мира в Эстонии, где я заняла 11-е место. Одиннадцатое! Мы тогда ездили по континентальным кубкам и занимали 40-е, 45-е места. Приезжали как туристы. Прыгнули, не попали в топ-30, едем дальше. Ну Ира Аввакумова могла зацепиться. 30-я — у нас уже просто праздник. Ну, вернее как, давайте честно, — в команде-то праздник, а мы обтекаем слюной от зависти, могло там у кого-то проскочить: «Вот сучка!» Конкурентная среда.

— Вы вообще дружите?

— Подруг, наверное, нет. Но общение есть, просто не на глубину, а хи-хи, ха-ха, погулять, пойти на экскурсию, пошопиться. Нет, конечно, радуешься за команду, за страну. Но на первенстве мира просто чудо произошло. Первая попытка, снегопад, вечер — не видела, куда прыгать, поэтому прыгнула далеко случайно. (Смеется.) Во второй ловлю офигенный поток встречного ветра, и впервые в жизни я почувствовала, что такое полет. 91 метр, все в шоке, будто это не я. Видео сейчас в сети есть, оно потешное — я лечу там в детских варежках с узорчиком. Тогда еще не было жесткого контроля экипировки, а вообще они создают дополнительную площадь в полете.

И после этого со мной в 12 лет случилась звездная болезнь. Я стала себя считать очень крутой. Расслабилась, начала прогуливать тренировки, у меня появилась в сборной подруга, с которой мы начали вести немного деструктивный образ жизни. Переходный возраст, хочется же все попробовать.

— Вот прямо все?

— Ну алкоголь, например. Такие схемы проворачивали! Пиво чешское находили где купить. Оставляли какие-то пакеты под елкой с содержимым, чтобы тренеры не увидели, на шухере стояли. Это меня увело эмоционально от продвижения себя как спортсмена. Нас стали разводить с этой девочкой, потом ее вообще вывели из состава сборной из-за падения результатов. А интересно это было именно ей, она старше и априори влияла, а я была ведомой. Ну и с ее уходом проблема ушла, на самом деле. Я все-таки с детства люблю работать. Так что постепенно я вернулась к той самой себе. Пошли поездки по Кубку мира. С той же целью — хотя бы попасть в топ-30.

— Ты можешь тезисно объяснить, почему годы идут, а у России потолок все так же попасть в топ-30?

— Во-первых, у нас нет таких условий, как в Норвегии, Японии, Австрии, Швейцарии. Очень важно понимать, что не было знаний, даже у тренеров. Они учились вместе с нами. Мы начали подсматривать технологии у других. Потому что норвежцы еще 10 лет назад делали себе правильную экипировку, они уже знали уловки про материал, ширину комбинезона. Вроде банальные вещи, но мы даже не смотрели в эту сторону. У них были аэродинамические трубы, к нам все это пришло позже. Умение вывести на пик формы к определенному моменту — в прыжках с трамплина это тоже есть.

Мы воровали все что могли, вплоть до тренировочных упражнений. Но все равно не хватало системного подхода. Более-менее выстроилось после Игр в Сочи, в команду пришел новый тренер Матьяж Триплат из Словении, вот тогда по-настоящему началось развитие, он многому научил нас, девчонок, и тренеров, мы научились главному — быть командой! Таким сплоченным коллективом, как при нем, мы не были никогда. От этой базы и начал расти результат, на командных этапах всегда были на подиуме.

Фото из соцсетей Александры Кустовой

В день выпивала 200 мл воды

— И на Олимпиаде в Сочи тебя не было. Почему?

— Да. 2013 год, все готовятся, на носу первая Олимпиада с женскими прыжками в истории. Конечно, я безумно хочу на нее попасть. И именно в тот момент у меня начался период, когда я из маленькой девочки превращалась в девушку. Набрала вес — с 53-54 килограммов до 60. Пошла полнейшая раскоординация. Все перестало работать, я не могла себя оторвать от земли, потому что тяжелая, постоянно хотелось кушать.

И не было людей, которые посмотрели бы на это с медицински здоровой точки зрения. Потому что сгонять вес в такой деликатный период абсолютно тупо. Это можно только аккуратно переждать. И научить правильно питаться. Когда ты ребенок, то любишь чипсики, мармеладки. А тут пищевые привычки остались, но они уже сильно влияют на тело. Профессиональный человек со стороны мог бы прийти и все разложить по полочкам.

Вместо этого начался буллинг. Мол, ты чего растолстела, ты жирная — ты себя вообще в зеркале видела? И в какой-то момент — я даже помню, это было на летнем «Гран-при» в Куршевеле — тренеры подшутили надо мной настолько жестко и неудачно, что я начала усиленно худеть. И в итоге заболела анорексией. Так сильно хотела на Олимпиаду, что попала в больницу. До меня же доносили, что нужно худеть ради прыжков, и я такая 15-летняя — значит, просто надо скинуть вес, я точно поеду в Сочи, у меня будут лучшие прыжки на Земле.

— Это было с таблетками?

— Нет, нет. Просто все было на пару. И очень много тренировалась. И почти не пила воду. В день выпивала стакан воды 200 мл, не больше. Получилось обезвоженное тело, ни витаминов, ничего. Так еще и тренеры хвалят — Сашка, молодец! И прыжки стали немного лучше в какой-то момент. И тут бы остановиться, но все, организм уже не может, я просто таяла. Все в голове, а там инерция. И вот сегодня я 52 кг, завтра уже 51. Потом 45.

Звонили родители, а я от них все скрывала и очень мало общалась. По сути не было родителей в моей жизни тогда, как уехала в 12 лет. Я не пускала в свою жизнь людей, считала, что способна справиться со всем сама. Хотя реально нужен был просто человек рядом. И теперь уже тренеры говорили наоборот — нужно что-то с ней делать, она нас не слушает, не хочет поправляться! А мне просто больно. В итоге положили меня в палату в Москве, ФМБА.

Положили с диабетиками, очень странно. Я лежала вместе с людьми с противоположными проблемами. Мне ставили капельницу и сделали стол повышенной калорийности. Единственное, что я набрала в этой больнице, увы, не вес, а номер телефона личного тренера из Магадана Дуки Дмитрия Николаевича. Набралась смелости и позвонила, рассказала все, призналась. Он столько раз меня вытаскивал из грязи, как котенка нашкодившего. Звоню ему вся в слезах — он в шоке, у него совсем другая информация, что со мной все хорошо. Он сразу прилетает из Магадана в Москву, приезжает в больницу, устраивает...

— Разнос?

— Типа. «Что вы с ней тут делаете?» Понимаете, я приехала с 45 килограммами, а забирали меня из больницы уже с 42. Проблема все равно была в голове, никакие тортики уже не могли спасти ситуацию. И я осознала, что мне просто нужен дом, нужна забота, родители, потому что я еще ребенок. Тренер увозил меня под расписку, буквально что взял на себя всю ответственность. Меня не хотели выписывать, потому что врачи считали, что в таком состоянии может и летальный исход произойти. И мы вылетаем в Магадан, меня встречает папа. Терапия началась сразу, с домашних стен вокруг.

Фото из соцсетей Александры Кустовой

Когда узнала, что ребята взяли олимпийское серебро, — меня разорвало

— В Сочи ты не попала, но затем был Пхенчхан и наверняка обидный Пекин, где в команде без тебя взяли серебро. Ты записывала видео тогда, мол, на Олимпиаде ничего не кончается, впереди Кубки мира. Сложно было перестроиться на то, что... Кубков мира нет?

— Очень сложно. Я хорошо помню, что мы, когда все началось, были на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе, а параллельно юниоры ехали в Польшу на Олимпийский фестиваль. И завернули сначала их. И на следующее утро приходит и нам весточка, нам тут же покупают билеты, и быстро уезжаем в Москву.

— К вам просто пришел кто-то в дом и сказал «валите»?

— Не так, конечно. Никто не понимал еще, что происходит, какой масштаб. Мы будто телепортировались. Утром сказали, что отстранены — вечером дома сидим, пьем чай. Спонсор от нас вообще ушел еще до 24 февраля, пришлось даже заклеивать экипировку.

— Не обидно, что, возможно, на последнем международном турнире за долгое время, Олимпиаде, у тебя был шанс всей жизни на медаль?

— Абсолютно так. Но все получилось по справедливости. Шанс у меня был, но тренеры, которые принимают решения, все равно к кому-то более расположены. В том случае я не была этой спортсменкой. Я же только вернулась после дисквалификации, а тренер готовил трех своих девушек — и одну из них я обыгрываю и попадаю на Олимпиаду. Не думаю, что он хотел мстить, просто... так бывает.

Я была в хорошей форме, но бывают трамплины, которые тебе не подходят, преодолевать метры на них сложнее из-за особенностей техники исполнения прыжка. По сезону я была сильнее [Ирмы Махиня], но в Китае было очень сложно. Поставили в команду ее, потому что она в личном старте выступила лучше.

— Ты спокойно восприняла? Пойти поплакать в подушку, вот это все.

— Злость была, но я просто помню, что Ирма не очень хотела в команду. Мы жили в соседних комнатах, у нас произошел разговор. Она говорила, что уже отстрелялась, хорошо выступила и ей в команду не очень-то и хочется. Я удивилась — это же такой шанс, круто, что ты выступаешь!

— Тогда никто не знал, что это будущее серебро.

— Именно! И после того, как они взяли серебро... Меня вообще разорвало. Конечно, огромная зависть, я ненавидела всех. Я столько лет... в этом всем, и так просто человеку достается эта медаль. Я сейчас откровенно говорю о своих чувствах, поймите. Ладно бы она тащила команду! А тут пассажиром получить заветную медаль, о которой все мечтают. Так я тоже могла скатиться. Потом произошло принятие, конечно, я проживала этот момент. Настраивалась на следующую личную Олимпиаду. Которая уже совсем скоро...

— Спартакиада хоть как-то заменила Олимпиаду?

— У нас не так чтобы. Все равно наш вид спорта отдаленный — где-то там в горе стоит трамплин. По атмосфере это не было как-то особенно близко к международным стартам, скорее, посредственно. Но в плане ответственности и мандража ответственность ощущалась сильнее, чем в Китае. После того как я уже все выиграла, два золота, у меня прям была какая-то истерика. Ревела, как ребенок маленький.

Фото из соцсетей Александры Кустовой

На заседании по дисквалификации встала на колени

— Давай отмотаем немного обратно — ты упомянула дисквалификацию, тебя не было полтора года отстранения. Причем не за допинг, а за три «флажка» в АДАМС. Ты можешь рассказать, как это получилось? Потому что не все, наверное, представляют, какие ограничения в жизни накладывает на тебя эта система.

— Каждый человек может что-то забыть...

— Но три раза, Саша?

— Давай объясню. Первый это случилось, когда мы приехали на чемпионат мира. В протоколе была моя фамилия, а в АДАМС стоял магаданский адрес. В каком-то смысле это был лайфхак. Допустим, я точно не знаю, где буду сегодня, — и я ставила Магадан, потому что никто не успеет долететь. Решила перехитрить систему.

— И офицеры реально приехали в Магадан?

— Да, они в первый раз долетели, представляете? Сейчас я становлюсь ответственнее, но на тот момент, честно, я была такая раздолбайка. Тысячу раз забывала комбинезоны в самолетах на полках сверху, паспорта в кармашке на сиденье. Надо мной в команде шутили: «Ну опять Кустова, конечно!» И я на месяц, кажется, поставила магаданский адрес, а потом забыла поменять.

А они видят — она в Германии, а в системе — в Магадане. Обалдели, наверное. Прилетели в Магадан, мама в шоке открывает дверь, а ей: «А Александру можно? Мы из Москвы летели». Было, конечно, неприятно, но я часто все обращала в позитив. Думала — фиг с ним, с «флажком», зато благодаря мне они в Магадане побывали! Надеюсь, посмотрели бухту, доброе дело сделала. Пусть и себе в ущерб. (Смеется.)

А второй и третий «флажок» — я помню этот день. Второй «флажок», на мой взгляд, вообще нелепый. Есть правило, что надо заполнять свое местонахождение на три месяца вперед. А у меня было на два.

— Ты сейчас должна знать, где ты будешь в июле?

— По идее да. Ну то есть понятно, это потом поменять можно. Но докопались. А третий — когда поругались с молодым человеком, я забыла поменять адрес на другой, хотя ночевала по сути в соседнем доме.

Так вот, представьте — у меня день рождения, я в Нижнем Тагиле, сильно болею, лежу. И мне приходит уведомление о втором «флажке». Я напряглась, потому что понимаю — мне хана от тренеров. И через пару часов прилетает на почту еще одно письмо о третьем «флажке». Холодный пот по телу. Я не знала, куда себя деть. Как вообще об этом говорить? Как поделиться с соседками? Я же понимаю, что это дисквалификация! Открываю сразу правила — два года. Все, карьера накрывается!

И меня в тот же вечер поздравила команда, дарит прыжок с парашюта, вот он, до сих пор лежит, не прыгну никак. Букетик цветов, все дела. И до них уже доходит информация о втором «флажке». Нас в тот же вечер собирают в столовой на воспитательную лекцию. Мол, девочки, вы понимаете, что если будет третий, это дисквалификация, нужно относиться ответственно! А я сижу, слушаю это, уже зная, что я с ним, с третьим!

— Голливудский триллер какой-то.

— У меня не хватило смелости встать и при всех сказать про третий. Потом я подошла к Руслану Юрьевичу Шестоперову, нашему тренеру. Он охренел, конечно. Думали писать в CAS, мне казалось, что можно зацепиться за второй «флажок» из-за незаполненного месяца — ко мне же не приезжали, я была доступна в любой день. Очевидно, что копнули под меня, и у кого-то была хорошая премия. Но по большому счету это не отменяет того, что правила я нарушила. Что произошло сразу, автоматически — меня сняли со всех зарплат, в сборной и регионах. Хотя период дисквалификации еще не начался даже. Я искала адвоката, предлагали какие-то огромные суммы, в районе миллиона рублей. Подумали, что это пахнет разводом, тем более что доказать что-либо по правилам было сложно.

— Можешь вспомнить, как выносили решение?

— Слушание в Москве, как сейчас помню — метро «Улица 1905 года». Круглый стол, солидные дяденьки и тетеньки смотрят мои пропуски, перебирают бумаги, задают вопросы: «А почему здесь вот так?» Я что-то отвечаю, а потом... тело делало все за меня. Я зарыдала, встала на колени, прям натурально, руки складываю в этом молебном жесте. Говорила, что это то, чем я живу, что я из Магадана, у меня ничего нет, прыжки — единственное, что я умею в этой жизни. Я сейчас сама заплачу, честно. Спасибо, что мне дали полтора года вместо двух. Это уже была большая победа.

— Без трамплина все же сложнее, чем без катка или лыжни. Там просто в лес можно уйти ото всех.

— Я прежде всего вернулась в Магадан. И думала пойти работать, чтобы деньги были, а параллельно держать себя в форме. Думала: потом вспомню, как прыгать. Сидеть на шее у родителей точно в мои планы не входило. Но нашлись добрые люди, наши меценаты, которые работают в золотодобывающей промышленности, — мне очень помог Антон Басанский, взял на себя финансирование.

Эта история послужила мне классной мотивацией. Все-таки когда тебя поддерживают, совсем другой уровень ответственности. Я должна не себе, но и другим. Не спрашивайте, как я этот период переживала. Но я никогда столько не тренировалась — потому что у меня не было соревнований, а во время них не потренируешься. Я следила за всеми девочками, у меня были выписаны очки всех на бумаге. Я знала, как мне надо прыгать, сколько набирать, чтобы попасть на Олимпиаду.

И на первом же этапе после возвращения попала в очки — и это было удивительное ощущение, что копилочка начинает наполняться. Я еще и отставала на сезон, потому что очки FIS начинают суммироваться за два года до Игр. Но меня девчонки подзавели, потому что у них сезон не шел. И в Словении, на решающем этапе, в первый же день соревнований я 16-я! Получилось, поехала на Олимпиаду даже третьим номером. А за несколько дней до начала еще и чудом попала на первый подиум Кубка мира в карьере.

— Почему чудом?

— Меня выбрали тренеры для этапа по полетам в Виллингене. До Олимпиады неделя, там трамплин совсем другой, я скандалила, что мне это не нужно, у меня Олимпиада! Но в итоге безумно благодарна Роману Сергеевичу [Керову], что он так почувствовал. Приехала... и установила личный рекорд и взяла бронзу. Как бывает в жизни — не хотела ехать, а сделала лучший прыжок в жизни. И мастера спорта получила. Теперь у меня 50-процентная скидка на оплату ЖКХ. (Смеется.)

Фото из соцсетей Александры Кустовой

Классика — дикпики без предупреждения

— Александра, ты эффектная девушка. С тобой же наверняка пытаются знакомиться на улицах, в соцсети пишут.

— Ну классика — это дикпики, вот просто, без предупреждения. Но вообще люди разные. На улицах тоже знакомилась много раз, но, как правило, далеко это не заходило.

— Даже до странных свиданий?

— Такое было. Однажды меня пригласили на первое свидание в музей военной техники. Но это было... скорее, интересно ему. Хотя ладно, спасибо за ликбез по истории. (Смеется.) Еще один парень после второго свидания позвал жить и не тужить с ним в Дагестан, ела салат с кольцом на пальце, помню.

— Поднимем градус. Эротическая фотосессия ради популяризации своего спорта и себя — допустимо?

— Если речь о нижнем белье, можно подумать. По сути как купальник. Это тоже вклад в развитие вида спорта, да, через внешние данные. Но я не могу сказать, что не стесняюсь своей внешности. И... вот почему это тема, по поводу которой мы смущаемся? Почему нет, в общем.

— Может, потому что вылезет кто-то с дивана, засмеет, раскритикует.

— А может, я промотивирую как раз кого-то встать с дивана. В конце концов, я ради этого и занимаюсь спортом — хочется заряжать людей в этой непростой жизни на позитив.