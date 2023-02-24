Губерниев: «Не стал бы говорить, что Клебо стал менее или более великим без Большунова»

Телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира-2023 в Планице, куда не допустили российских спортсменов.

26-летний спортсмен ранее завоевал серебро в скиатлоне и обогнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей на ЧМ. У Клебо их 9, а у Большунова — 8.

«Клебо сам по себе гениальный лыжник. Принижать его победы совершенно не стоит. То, что Большунов не выступает — это, безусловно, большое для нас несчастье. Но Клебо абсолютно выдающийся спортсмен. Я бы не стал говорить, что он стал менее или более великим без Большунова. Он выигрывает — молодец. Пожелаем ему удачи», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

ЧМ-2023 проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.