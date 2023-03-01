Крюгер выиграл коньковую «разделку» на чемпионате мира, Клебо — четвертый

Норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл коньковую разделку на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения). Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты и 17,4 секунды.

В тройку попали его соотечественники Харальд Амундсен (+5,3 секунды отставания от лидера) и Ханс Кристер Холунн (+24,6).

Норвежец Йоханнес Клебо пришел четвертым (+25,5).

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4

2. Харальд Амундсен (Норвегия) +5,3

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +24,6

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +25,5

5. Вильям Поромаа (Швеция) +48,9

6. Шюр Рете (Норвегия) +52,8

7. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +1.06,8

8. Фридрих Мох (Германия) +1.08,1

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.17,0

10. Клеман Парисс (Франция) +1.21,2