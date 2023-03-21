Большунов — о падении Устюгова в скиатлоне: «Это случается не просто так»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос о победе в скиатлоне на чемпионате России в Тюмене. Его соперник Сергей Устюгов упал на последнем круге и занял второе место.

— Скиатлон не пересматривал?

— Я не смотрю свои гонки.

— Никогда?

— Не хочу. Если даже и начинаю, то понимаю, что не хочу.

— Это была самая интересная гонка в сезоне.

— Я понимаю, когда бежал, что мы идем параллельно друг другу. Там подъем. Это кайфово, что друг за другом никто не сидит. И идем, кто выиграет, тот выиграет.

— Всем обидно, что в итоге Устюгов упал. И не увидели вашей разборки на финише.

— Я не знал, что он упал. Падение случается не просто так. Это от усталости. Конечно, когда ноги забиваются и становятся тяжелыми — главное устоять. Кто устоял, тот выиграл.

— Идешь по графику Малиновки сейчас?

— Не знаю, посмотрим. Загадывать не будем. Потому что самочувствие разное бывает. Но надеемся, что да.