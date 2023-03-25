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Сегодня, 10:05

Лыжница Ляшенко: «Равнодушно восприняла появление биатлонисток на лыжном чемпионате России»

Ляшенко рассказала о своем отношении к выступлению биатлонисток на чемпионате России по лыжным гонкам
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ» о своем отношении к выступлению биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?

— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.

— Как восприняла их появление?

— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.

— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?

— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.

— В командном спринте биатлонистка Носкова вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?

— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла, — сказала Ляшенко.

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Биатлон
Сборная России по лыжным гонкам
Олеся Ляшенко
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