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Сегодня, 15:55

Клебо отметил свой прогресс по сравнению с предыдущим этапом Кубка мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своем выступлении в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Это было неплохо — лучше, чем две недели назад. На этапе в Руке я занял 21-е место, а сегодня поднялся до седьмого. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уикэндом. Как бы я оценил свою текущую форму? На хорошие 6,5-7 баллов из 10. Не хватает еще 30 процентов», — приводит слова норвежца Viaplay.

27-летний Клебо — 5-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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