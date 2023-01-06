Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски» и повторил достижение Устюгова и Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,85 секунды. Второе место занял Калле Хальфварссон из Швеции (+0,26), третье — итальянец Симоне Мочеллини (+0,94).

Клебо выиграл на многодневке пятую гонку подряд и повторил достижение российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов- в 2021 году. Также подобный успех покорился Марит Бьорген в 2015.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины, спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,85

2. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,26

3. Симоне Мочеллини (Италия) +0,94

4. Люка Шанава (Франция) +1,23

5. Юхан Хагстрем (Швеция) +1,41

6. Антуан Сир (Канада) +2,99