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Сегодня, 19:30

Кубок мира по лыжным гонкам: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Елливаре

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Елливаре 2 и 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Шведские лыжницы Фрида Карлссон, Моа Илар и Эмма Рибом.
Шведские лыжницы Фрида Карлссон, Моа Илар и Эмма Рибом.
Фото Global Look Press
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В шведском населенном пункте Елливаре со 2 по 3 декабря пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание предстоящих стартов. Время начала — московское.

Смотреть гонки второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам можно будет в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Расписание 2 этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 в Йелливаре

2 декабря. 11.45. Женская разделка 10 км свободным стилем

2 декабря. 14.00. Мужская разделка 10 км свободным стилем

3 декабря. 11.50. Женская эстафета

3 декабря. 14.00. Мужская эстафета

Ранее, 26 ноября, стало известно, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия во втором этапе Кубка мира в Елливаре из-за нынешней формы.

Йоханнес Клебо. Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире
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