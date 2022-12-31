Без снега и русских. Чего ждать от «Тур де Ски» — 2023?

Клебо — безоговорочный фаворит, у женщин ожидается серьезная заруба.

Стартовал традиционный «Тур де Ски» — главная лыжная многодневка. Правда, ее 16-й выпуск будет весьма необычным. Из-за отсутствия российских лыжников вряд ли кто-то сможет помешать Йоханнесу Клебо в третий раз в своей карьере выиграть «Тур». Все эксперты уверенно предрекают успех пятикратному олимпийскому чемпиону. У женщин за победу поборются Джессика Диггинс, лидер общего зачета Кубка мира-2022/23 Тирилль Венг, а также находящиеся в отличной форме Криста Пярмякоски, Фрида Карлссон и Надин Фендрих.

Джесси Диггинс. Фото Global Look Press

Второе золото Диггинс?

«Тур де Ски» пройдет с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия). При этом в Швейцарии есть проблема с отсутствием снега. Из-за этого даже пришлось заменить гонки преследования классическим стилем на втором этапе на масс-старты.

«Скоро все европейские старты FIS будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и бег на лыжах по опилкам, — иронизирует в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Вероника Степанова. — Где же все хорошо со снегом? Все хорошо в России. У нас есть и желание, и возможности организовать соревнования международного уровня. У нас есть стадионы и аудитория. От нас можно попытаться отвернуться, но скоро спорить будет не о чем. Лыжные гонки на снегу проводить можно будет лишь в Азии, ну и еще в паре мест в Лапландии и на Аляске. Тогда либо все согласятся в гости к нам — либо закрывайте лавочку. Ну, или бегайте с оленями в Лапландии и называйте это хоть «Кубок Вселенной».

Степановой действительно обидно пропускать «Тур де Ски». В этом году Вероника лидирует в общем зачете Кубка России, опережая прошлогоднюю победительницу «Тура» Наталью Непряеву. Напомним, что уроженка Твери стала первой спортсменкой из России, которой покорилась многодневка. Непряева довольно уверенно опередила Эббу Андерссон, Хейди Венг, Кристу Пярмякоски и Кертту Нисканен. Остальные отстали от Натальи более чем на две минуты. Ранее из россиянок до подиума добиралась та же Непряева (2019, 2020) и Юлия Ступак (2021).

Увы, но в этом году Наталье не удастся защитить титул, который она завоевала в битве со всеми сильнейшими лыжницами планеты (кроме Терезы Йохауг). В октябре в FIS объявили, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

Хейди Венг. Фото Global Look Press

Помимо россиянок, «Туру» будет не хватать Хелен Мари Фоссхольм, которая еще недавно считалась наследницей Йохауг. 21-летняя спортсменка хочет получше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в Словении в феврале-марте 2023 года. Также на «Тур де Ски» не поедет Ингвильд Эстберг, которая недавно завоевала первую медаль Кубка мира после длительного перерыва, связанного с расстройством пищевого поведения.

Зато в строю Джессика Диггинс. В 2021 году она выигрывала «Тур», прервав семилетнюю гегемонию норвежек. Правда, представительницы Норвегии тогда пропустили «Тур» из-за пандемии коронавируса. Теперь у американки есть шанс победить в более мощной конкуренции. Тем более что в этом сезоне она идет на втором месте в Кубке мира. Ее опережает только Тириль Венг. На третьем месте идет Криста Пярмякоски, которая уже выигрывала бронзу общего зачета в 2019 году. Букмекеры предполагают, что именно между ними будет основная борьба за золото.

При этом не стоит списывать со счетов Майю Далквист, Надин Фендрих,

Лотту Венг, Викторию Карл, Фриду Карлссон, Матильду Мирвол, Ясми Йоенсуу и Катарину Хенниг.

Пол Голберг. Фото Global Look Press

Что покажет Голберг?

У мужчин все более очевидно. «Без Александра Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Йоханнес Клебо. И если Клебо преуспеет, то лишь Дарио Колонья и Юстина Ковальчик будут опережать его по числу побед в общем зачете — они выигрывали четырежды, — заявил Петтер Нортуг TV2. — Пол Голберг лидирует в общем зачете Кубка мира, и он универсален. Он высоко поднимается как в спринтерских, так и дистанционных гонках — причем неважно, в классике или свободным стилем. Но Пол «перезагрузился» в Понтрезине. Думаю, что в конечном счете он будет на подиуме, но за победу с Клебо не поборется».

В прошлом году Клебо выиграл в компании с Большуновым. Во многом это было связано с форматом. Ни одной гонки больше 15 км, сразу два спринта с щедрыми бонусами за квалификацию. Побить Йоханнеса при таких раскладах можно было, только проведя шесть идеальных стартов — с обязательными финалами в спринтах и победами на дистанциях. Не вышло. Александр из-за многочисленных болезней был явно не в лучшей форме, зато спустя месяц взял полноценный реванш на Олимпиаде-2022 (три золота против двух). Впрочем, это другая история.

Третьим в прошлом году был Ийво Нисканен. В этот раз трехкратный олимпийский чемпион вряд ли может рассчитывать на более высокое место: «Я считаю, что могу проехать одну гонку на достаточно хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым для меня в данный момент, — написал Нисканен в своих соцсетях. — Первоначальный план состоит в том, чтобы принять участие в первых трех гонках, а затем посмотреть, как пойдут дела. Само собой разумеется, что если я решу продолжать, то это будет означать, что самочувствие и результаты хорошие, и это наилучшим образом скажется при подготовке к чемпионату мира в Планице».

Также за подиум будут бороться Ханс Кристер Холунд, который в этом сезоне идет на четвертом месте в общем зачете. Подвига можно ждать и от 32-летнего Федерико Пеллегрино.