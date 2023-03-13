Червоткин: «После отстранения России стало даже больше соревновательной практики»

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин заявил, что не испытывает проблем с соревновательной практикой после отстранения России от международных соревнований.

«За рубеж мы уже давно не выезжали, когда был пандемийный год, это мы проходили уже. И мы идем по тем же местам. Что касается соревновательной практики, то в принципе ее меньше не стало. Она даже стала чуть интенсивнее, ее стало больше», — приводит слова Червоткина ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.