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Сегодня, 14:55

Червоткин: «После отстранения России стало даже больше соревновательной практики»

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Олимпийский чемпион Алексей Червоткин заявил, что не испытывает проблем с соревновательной практикой после отстранения России от международных соревнований.

«За рубеж мы уже давно не выезжали, когда был пандемийный год, это мы проходили уже. И мы идем по тем же местам. Что касается соревновательной практики, то в принципе ее меньше не стало. Она даже стала чуть интенсивнее, ее стало больше», — приводит слова Червоткина ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/17249123
Сборная России по лыжным гонкам
Алексей Червоткин
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