Большунов: «Мы будем выступать на Олимпиаде в 2026 году. Всему свое время, запомните эту фразу»

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выразил уверенность в том, что российские спортсмены выступят на следующей зимней Олимпиаде в 2026 году.

— Последние новости МОК не говорят о том, что нас ждут? Это блеф?

— Эти новости сейчас одни, а завтра Бах проснется, ему позвонят, и они станут другие. Скажут менять свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не сам свою точку зрения выражает.

— Ты не особо веришь, что будешь выступать на Олимпиаде в 2026 году?

— Мы будем выступать на Олимпиаде в 2026 году!

— Но в Малиновке?

— Ну, не факт. Всему свое время. Запомните эту фразу.

— Какое отношение у тебя к нейтральному статусу?

— Не буду ничего комментировать. Всему свое время и посмотрим, что будет дальше. Вся ситуация в мире может измениться по щелчку пальцев.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.