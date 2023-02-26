Большунов: «Мы будем выступать на Олимпиаде в 2026 году. Всему свое время, запомните эту фразу»

Сегодня, 15:19
Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выразил уверенность в том, что российские спортсмены выступят на следующей зимней Олимпиаде в 2026 году.
— Последние новости МОК не говорят о том, что нас ждут? Это блеф?
— Эти новости сейчас одни, а завтра Бах проснется, ему позвонят, и они станут другие. Скажут менять свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не сам свою точку зрения выражает.
— Ты не особо веришь, что будешь выступать на Олимпиаде в 2026 году?
— Мы будем выступать на Олимпиаде в 2026 году!
— Но в Малиновке?
— Ну, не факт. Всему свое время. Запомните эту фразу.
— Какое отношение у тебя к нейтральному статусу?
— Не буду ничего комментировать. Всему свое время и посмотрим, что будет дальше. Вся ситуация в мире может измениться по щелчку пальцев.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.
25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.