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Сегодня, 15:11

Большунов вспомнил, как чуть не упал во время спринта на этапе Кубка России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как чуть не упал во время финала мужского спринта шестого этапа Кубка России-2022/23 в Сыктывкаре. 26-летний спортсмен занял второе место, преодолев дистацию за 3 минуты и 0,23 секунды.

— Ты говорил, что зацепился. Что случилось?

— На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.

— Какие впечатления от трассы? От болельщиков?

— Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.

— Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?

— Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка Мира.

— Что за история с созданием трассы в соцсетях?

— Сделал трассу возле дома, уже все выложил. Там три с половиной километра конькового круга. И семь километров классики. Квадроциклом, потом бураном работали, чтобы сделать трассу. Приезжали ребята с Челябинска, помогали. Они производят оборудование, мы сотрудничаем.

— Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?

— Красногорск — это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске.

Александр Большунов
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