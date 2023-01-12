Большунов вспомнил, как чуть не упал во время спринта на этапе Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как чуть не упал во время финала мужского спринта шестого этапа Кубка России-2022/23 в Сыктывкаре. 26-летний спортсмен занял второе место, преодолев дистацию за 3 минуты и 0,23 секунды.

— Ты говорил, что зацепился. Что случилось?

— На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.

— Какие впечатления от трассы? От болельщиков?

— Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.

— Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?

— Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка Мира.

— Что за история с созданием трассы в соцсетях?

— Сделал трассу возле дома, уже все выложил. Там три с половиной километра конькового круга. И семь километров классики. Квадроциклом, потом бураном работали, чтобы сделать трассу. Приезжали ребята с Челябинска, помогали. Они производят оборудование, мы сотрудничаем.

— Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?

— Красногорск — это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске.