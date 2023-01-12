Большунов вспомнил, как чуть не упал во время спринта на этапе Кубка России

Сегодня, 15:11
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как чуть не упал во время финала мужского спринта шестого этапа Кубка России-2022/23 в Сыктывкаре. 26-летний спортсмен занял второе место, преодолев дистацию за 3 минуты и 0,23 секунды.
— Ты говорил, что зацепился. Что случилось?
— На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.
— Какие впечатления от трассы? От болельщиков?
— Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.
— Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?
— Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка Мира.
— Что за история с созданием трассы в соцсетях?
— Сделал трассу возле дома, уже все выложил. Там три с половиной километра конькового круга. И семь километров классики. Квадроциклом, потом бураном работали, чтобы сделать трассу. Приезжали ребята с Челябинска, помогали. Они производят оборудование, мы сотрудничаем.
— Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?
— Красногорск — это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске.