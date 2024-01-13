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Сегодня, 15:22

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России в Казани и одержал 14-ю победу подряд

Руслан Минаев
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Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки классическим спринтом на пятом этапе Кубка России в Казани. Спортсмен прошел дистанцию за 3 минуты 4,31 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, отстав от лидера на 1,88 секунды. Третьим финишировал Иван Горбунов с отставанием в 1,91 секунды.

Большунов выиграл 14-ю гонку подряд.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап, Мирный

Мужчины

Финал

1. Александр Большунов — 3.04,31

2. Сергей Ардашев +1,88

3. Иван Горбунов +1,91

4. Савелий Коростелев +6,05

5. Иван Безматерных +11,29

Александр Большунов
Иван Горбунов
Сергей Ардашев
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Спринт на этапе Кубка России в Казани стартовал несмотря на недопустимую погоду