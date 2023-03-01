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Лыжные гонки

Сегодня, 12:12

Большунов выиграл коньковую разделку на турнире «Чемпионские высоты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на лыжном турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Он преодлел дистанцию за 35 минут 56,8 секунды. Вторым стал представитель Москвы Алексей Червоткин отставший от лидера на шесть секунд. Тройку замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,8

2. Алексей Червоткин +6,0

3. Иван Якимушкин +20,4

4. Артем Мальцев +20,5

5. Денис Спицов +24,0

6. Сергей Устюгов +25,7

7. Андрей Мельниченко +37,8

8. Антон Тимашов +40,6

9. Савелий Коростелев +1.02,3

10. Евгений Белов +1.06,4

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
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