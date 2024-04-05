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Сегодня, 11:30

Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки с раздельным стартом у мужчин

Мужская индивидуальная гонка КР по лыжам пройдет 5 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российский лыжник Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
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В Кировске (Мурманская область) 5 апреля состоится мужская индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км в рамках «ФосАгро» финала Кубка России по лыжным гонкам. Она начнется в 13.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция гонки с раздельным стартом у мужчин 5 апреля пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 12.35 мск. Гонку также покажут на телеканале «Матч Арена».

Ранее, 3 апреля, лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске. 27-летний российский спортсмен показал результат 34,27.3.

Седьмой этап Кубка России в Кировске по лыжным гонкам завершится 7 апреля. В программе соревнований также предусмотрены масс-старты на 10 км у мужчин и женщин.

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