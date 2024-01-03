Губерниев: «Лыжи продолжают технично опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о международных соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

«Тур де Ски превратился в пародию, в абсолютную причем. Все лидеры снимаются, призовой фонд значительно меньше, чем раньше. Эти соревнования можно называть не Тур де Ски, а «Тур де смех и грех». Лыжи продолжают технично опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS. Что касается биатлона, то он прекрасен. И Кубок мира, и Кубок Содружества, который сейчас будет в Минске. Мы, естественно, обращаем внимание на слабые места российского биатлона, например, глядя на стрельбу лидеров. Но по-прежнему я считаю, что нужно больше ориентироваться на свои соревнования, не забывая поглядывать в сторону лучших», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

3 января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не смотрит Кубок мира.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

Сергей Жуков