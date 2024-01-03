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Сегодня, 21:22

Линн Сван и Люка Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де ски»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Завершились спринтерские гонки свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де ски» в Давосе (Швейцария).

Победителем женской гонки стала Линн Сван (Швеция). 24-летняя спортсменка финишировала за 2 минуты 32,35 секунды. Второй стала Кристин Скистад (Норвегия), а третьей финишировала Джессика Диггинс (США).

В гонке среди мужчин выиграл Люка Шанава (Франция), прошедший дистанцию за 2 минуты 15,07 секунды. Второе место занял Эдвин Ангер (Швеция), а третьим к финишу пришел Федерико Пеллегрино (Италия).

«Тур де Ски»

Давос (Швейцария)

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35

2. Кристин Ставос Скистад (Норвегия) — +1,30 секунды

3. Джессика Диггинс (США) — +1,73

Мужчины

1. Люка Шанава (Франция) — 2.15,07

2. Эдвин Ангер (Швеция) — +0,25

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,44

Джессика Диггинс
Кристин Скистад
Линн Сван
Люка Шанава
Федерико Пеллегрино
Эдвин Ангер
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