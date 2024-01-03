Линн Сван и Люка Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де ски»

Сегодня, 21:22
Завершились спринтерские гонки свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де ски» в Давосе (Швейцария).
Победителем женской гонки стала Линн Сван (Швеция). 24-летняя спортсменка финишировала за 2 минуты 32,35 секунды. Второй стала Кристин Скистад (Норвегия), а третьей финишировала Джессика Диггинс (США).
В гонке среди мужчин выиграл Люка Шанава (Франция), прошедший дистанцию за 2 минуты 15,07 секунды. Второе место занял Эдвин Ангер (Швеция), а третьим к финишу пришел Федерико Пеллегрино (Италия).
«Тур де Ски»
Давос (Швейцария)
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35
2. Кристин Ставос Скистад (Норвегия) — +1,30 секунды
3. Джессика Диггинс (США) — +1,73
Мужчины
1. Люка Шанава (Франция) — 2.15,07
2. Эдвин Ангер (Швеция) — +0,25
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,44