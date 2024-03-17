Горбунова о бронзе в скиатлоне: «Все прошло по плану»

Лыжница Лидия Горбунова подвела итоги скиатлона на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).

В прошедших соревнованиях 26-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль. Победительницей гонки стала Анастасия Кулешова, а Алина Пеклецова финишировала второй.

«Сегодняшняя гонка прошла хорошо, своим состоянием, лыжами и смазкой я довольна. Считаю, что третье место — это достойный результат, так как у нас очень высокая конкуренция в гонках. Сегодня все прошло по плану, я стартовала в своем темпе классикой, старалась его нарастить, и получилось, что много девочек отвалилось», — приводит слова Горбуновой ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Малиновке с 16 по 24 марта.