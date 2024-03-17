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Лыжные гонки

17 марта, 14:07

Бородавко: «Большунов один из сильнейших лыжников в мире. И сегодня не потерялся бы на международной арене»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в скиатлоне на 20 км на чемпионате России в Малиновке.

«Безусловно, приятно, что он демонстрирует стабильность. Секрет успешных стартов в том, что Александр живет здесь и сейчас. Выходит и настраивается на гонку, которая есть сегодня, и делает все для того, чтобы выиграть. Сейчас нельзя сказать, что это его основной сезон. Например, в олимпийском сезоне он становился призером чемпионатов мира. Тем более соревнования проходят только в России. Большунов — один из сильнейших лыжников в мире. Конечно, хотелось, чтобы он тренировался с лучшими лыжниками: норвежцами, финнами, шведами. Надеюсь, и сегодня он бы не затерялся и был бы одним из лидеров на международной арене», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов продлил свою победную серию до 23 побед кряду. 27-летний спортсмен не уступал первое место ни в одной из гонок текущего сезона.

(Зарина Халимхонова)

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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