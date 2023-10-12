Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире
Кубок мира 2023/2024 стартует 24 ноября в Руке
Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам.
Расписание турниров утверждено на заседании календарной комиссии Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе 24 мая. В данном сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира. Кубок мира 2023 / 2024 стартует 24 ноября в Руке (Финляндия), а завершится этапом с 15 по 17 марта 2024 года в шведском Фалуне. По ходу сезона в календаре по лыжным гонкам возможны изменения.
Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.
Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам сезона — 2023/2024
- 1-й этап Кубка мира-2023/2024. 24 — 26 ноября, Рука, Финляндия.
- 2-й этап Кубка мира-2023/2024. 2 — 3 декабря, Елливаре, Швеция.
- 3 й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 10 декабря. Эстерсун, Швеция.
- 4-й этап Кубка мира-2023/2024. 15 — 17 декабря, Тронхейм, Норвегия.
- 5-й этап. «Тур де Ски». 30 декабря — 1 января 2024 года — Тоблах, Италия.
- 6-й этап. «Тур де Ски». 3 — 4 января 2024 года — Давос, Швейцария.
- 7-й этап. «Тур де Ски». 6 — 7 декабря 2024 года — Валь-ди-Фьемме, Италия.
- 8-й этап Кубка мира-2023/2024. 19 — 21 января 2024, Оберхоф, Германия.
- 9-й этап Кубка мира-2023/2024. 26 — 28 января 2024, Гомс, Швейцария.
- 10-й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 13 февраля 2024, Кэнмор, Канада.
- 11-й этап Кубка мира-2023/2024. 17 — 18 февраля 2024, Миннеаполис, США.
- 12-й этап Кубка мира-2023/2024. 1 — 3 марта 2024, Лахти, Финляндия.
- 13-й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 10 марта 2024, Холменколлен, Норвегия.
- 14-й этап Кубка мира-2023/2024. 12 марта 2024, Драммен, Норвегия.
- 13-й этап Кубка мира-2023/2024. 15 — 17 марта 2024, Фалун, Швеция.