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Сегодня, 16:00

Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Кубок мира 2023/2024 стартует 24 ноября в Руке
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам.

Расписание турниров утверждено на заседании календарной комиссии Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе 24 мая. В данном сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира. Кубок мира 2023 / 2024 стартует 24 ноября в Руке (Финляндия), а завершится этапом с 15 по 17 марта 2024 года в шведском Фалуне. По ходу сезона в календаре по лыжным гонкам возможны изменения.

Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам сезона — 2023/2024

  • 1-й этап Кубка мира-2023/2024. 24 — 26 ноября, Рука, Финляндия.
  • 2-й этап Кубка мира-2023/2024. 2 — 3 декабря, Елливаре, Швеция.
  • 3 й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 10 декабря. Эстерсун, Швеция.
  • 4-й этап Кубка мира-2023/2024. 15 — 17 декабря, Тронхейм, Норвегия.
  • 5-й этап. «Тур де Ски». 30 декабря — 1 января 2024 года — Тоблах, Италия.
  • 6-й этап. «Тур де Ски». 3 — 4 января 2024 года — Давос, Швейцария.
  • 7-й этап. «Тур де Ски». 6 — 7 декабря 2024 года — Валь-ди-Фьемме, Италия.
  • 8-й этап Кубка мира-2023/2024. 19 — 21 января 2024, Оберхоф, Германия.
  • 9-й этап Кубка мира-2023/2024. 26 — 28 января 2024, Гомс, Швейцария.
  • 10-й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 13 февраля 2024, Кэнмор, Канада.
  • 11-й этап Кубка мира-2023/2024. 17 — 18 февраля 2024, Миннеаполис, США.
  • 12-й этап Кубка мира-2023/2024. 1 — 3 марта 2024, Лахти, Финляндия.
  • 13-й этап Кубка мира-2023/2024. 9 — 10 марта 2024, Холменколлен, Норвегия.
  • 14-й этап Кубка мира-2023/2024. 12 марта 2024, Драммен, Норвегия.
  • 13-й этап Кубка мира-2023/2024. 15 — 17 марта 2024, Фалун, Швеция.
Александр Большунов. «FIS остается непреклонной». Большунова и Ко точно не пустят на Кубок мира
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Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России