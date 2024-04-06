Сорин – о Коростелеве: «Нет проблемы, что человек хочет обыграть Большунова. Мы идем в спорт, чтобы быть первыми»

Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» высказался о желании Савелия Коростелева обыграть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Он озвучил свою цель, свою мотивацию, то, к чему он стремится. Кто-то любит держать свои цели в себе, кто-то не стесняется об этом говорить. Вопрос привычки, проблемы нет в том, что человек говорит о том, что хочет обыграть Большунова, и готов к этому. Как и любого другого спортсмена, например, Устюгова. Мы идем в спорт, чтобы быть первыми, это естественная цель. Кто-то боится лишний раз сглазить, молчит, кто-то, наоборот, готов заявлять громко, как Вероника Степанова. Савелий тоже не боится — и молодец, проблемы тут нет, как и звездной болезни.

При этом спортивный азарт есть у всех с детского уровня, кто попал в спорт — хочет побеждать. Но чтобы этот азарт направить в нужное русло, никак без трудолюбия. Никакая мотивация, природные данные без работы победить не дадут», — сказал Сорин «СЭ».

В гонке с раздельным стартом в финале Кубка России в Кировске Большунов победил, а Коростелев занял второе место.

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