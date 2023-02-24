Умер заслуженный тренер России Валентин Самохин

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», — приводит слова главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергея Крянина ТАСС.

О причинах смерти 85-летнего тренера не сообщается.

На протяжении тренерской карьеры Самохин воспитал таких великих чемпионов как Владимир Смирнов и Алексей Прокуроров (оба — чемпионы мира и олимпийские чемпионы), а также призеров ЧМ Крянина и Андрея Кириллова.