Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:28

В топ-10 по призовым среди россиян в зимних видах спорта девять представителей фигурного

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В топ-10 по призовым среди россиян в зимних видах спорта девять представителей фигурного м лыжник Александр Большунов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, больше всех заработала Камила Валиева — чуть менее 10 миллионов рублей. Помимо нее в топ-10 вошли еще восемь представителей фигурного катания. Причем фигуристы заняли семь лидирующих позиций в рейтинге призовых.

В десятке Александр Большунов (8 место, 4,5 миллиона рублей) не представляет фигурное катание. На 11-м месте оказалась еще одна представительница лыжного спорта Наталья Непряева 4,08 миллиона рублей.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Камила Валиева (фигурное катание) — 9,96 миллиона рублей;

2. Петр Гуменник (фигурное катание) — 9,74 миллиона рублей;

3. Софья Акатьева (фигурное катание) — 7,29 миллиона рублей;

4. Евгений Семененко (фигурное катание) — 6,80 миллиона рублей;

5. Александра Бойкова (фигурное катание) — 5,75 миллионов рублей;

6. Дмитрий Козловский (фигурное катание) — 5,75 миллионов рублей;

7. Елизавета Туктамышева (фигурное катание) — 5 миллионов рублей;

8. Александр Большунов (лыжные гонки) — 4,49 миллиона рублей;

9. Анастасия Мишина (фигурное катание) — 4,42 миллиона рублей;

10. Александр Галлямов (фигурное катание) — 4,42 миллиона рублей.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-top-10-po-prizovym-sredi-rossiyan-v-zimnikh-vidakh-sporta-9-predstavitelei-figurnogo-kataniya-i-bolshunov-243973/
Фигурное катание
Александр Большунов
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Петр Гуменник
Софья Акатьева
0
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов заработал 4,5 миллиона рублей призовых в сезоне-2022/23