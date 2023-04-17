В топ-10 по призовым среди россиян в зимних видах спорта девять представителей фигурного

В топ-10 по призовым среди россиян в зимних видах спорта девять представителей фигурного м лыжник Александр Большунов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, больше всех заработала Камила Валиева — чуть менее 10 миллионов рублей. Помимо нее в топ-10 вошли еще восемь представителей фигурного катания. Причем фигуристы заняли семь лидирующих позиций в рейтинге призовых.

В десятке Александр Большунов (8 место, 4,5 миллиона рублей) не представляет фигурное катание. На 11-м месте оказалась еще одна представительница лыжного спорта Наталья Непряева 4,08 миллиона рублей.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Камила Валиева (фигурное катание) — 9,96 миллиона рублей;

2. Петр Гуменник (фигурное катание) — 9,74 миллиона рублей;

3. Софья Акатьева (фигурное катание) — 7,29 миллиона рублей;

4. Евгений Семененко (фигурное катание) — 6,80 миллиона рублей;

5. Александра Бойкова (фигурное катание) — 5,75 миллионов рублей;

6. Дмитрий Козловский (фигурное катание) — 5,75 миллионов рублей;

7. Елизавета Туктамышева (фигурное катание) — 5 миллионов рублей;

8. Александр Большунов (лыжные гонки) — 4,49 миллиона рублей;

9. Анастасия Мишина (фигурное катание) — 4,42 миллиона рублей;

10. Александр Галлямов (фигурное катание) — 4,42 миллиона рублей.