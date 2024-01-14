Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:00

Вяльбе о желании увидеть новых чемпионов: «Мне тут не за кого болеть. В спорте всегда есть лидер»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги пятого этапа Кубка России в Казани и ответила на вопрос о конкуренции между Савелием Коростелевым и Александром Большуновым.

Большунов в воскресенье победил в скиатлоне на 20 километров, Коростелев занял второе место.

— Савелий сейчас еще в очень юном возрасте, нет опасений что он слишком рано вышел на такой уровень?

— Нет никаких опасений, наш лыжный спорт очень омолодился, — сказала Вяльбе. — Вспомните, в каком юном возрасте поехали на Олимпиаду в Пхенчхан наши ребята — те же Червоткин, Большунов и Спицов. Так что все нормально.

— Болеете за молодых ребят, которые могут обогнать Большунова?

— Я ни за кого не болею тут. За кого мне здесь болеть?

— Для руководителя наверняка лучше, когда побеждает не только один человек?

— Знаете, в спорте всегда есть лидер. И если он может каждый день доказывать, что он не случайный лидер — это тоже очень здорово. Вы видели, как гонку за гонкой выигрывал Клэбо, Йохауг не отдавала ни одной гонки. Всем остальным нужно стремиться и развиваться.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России.

1
0
Читайте также
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Вяльбе о Большунове: «Соперники должны благодарить бога за то, что они рядом с ним»

Коростелев о втором месте в скиатлоне на этапе в Казани: «Я — первый среди людей. У Большунова еще никто не выигрывал»