Вяльбе о желании увидеть новых чемпионов: «Мне тут не за кого болеть. В спорте всегда есть лидер»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги пятого этапа Кубка России в Казани и ответила на вопрос о конкуренции между Савелием Коростелевым и Александром Большуновым.

Большунов в воскресенье победил в скиатлоне на 20 километров, Коростелев занял второе место.

— Савелий сейчас еще в очень юном возрасте, нет опасений что он слишком рано вышел на такой уровень?

— Нет никаких опасений, наш лыжный спорт очень омолодился, — сказала Вяльбе. — Вспомните, в каком юном возрасте поехали на Олимпиаду в Пхенчхан наши ребята — те же Червоткин, Большунов и Спицов. Так что все нормально.

— Болеете за молодых ребят, которые могут обогнать Большунова?

— Я ни за кого не болею тут. За кого мне здесь болеть?

— Для руководителя наверняка лучше, когда побеждает не только один человек?

— Знаете, в спорте всегда есть лидер. И если он может каждый день доказывать, что он не случайный лидер — это тоже очень здорово. Вы видели, как гонку за гонкой выигрывал Клэбо, Йохауг не отдавала ни одной гонки. Всем остальным нужно стремиться и развиваться.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России.