Вяльбе — о жестком падении Большунова: «Наверное, была какая-то секундная потеря сознания»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала столкновение лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова в коньковом спринте.

— Елена Валерьевна, тут нас сильно обеспокоил инцидент с Большуновым. Кто-то писал, что он в обморок упал. Что там произошло?

— Наверное, была какая-то секундная потеря сознания. Но вообще я ничего этого не комментирую, дабы дальше не раздувать проблему, — приводит «КП Спорт» слова Вяльбе.

— Елена Валерьевна, у вас случалось такое, чтобы вас кто-то подрезал?

— Конечно. Это бывает.

— То есть это как бы штатная ситуация при контактных гонках?

— Конечно. Мы долго разбирали, смотрели эту ситуацию. Там понятно, что виноваты, скажем так, оба. Потому что и Саша слишком близко ехал около Сергея, и Сергею, понятно, надо было как-то сохранять скорость, толкаться ногами. Поэтому обоюдное, так скажем, им замечание.

— В общем, в пылу борьбы. Каждый хотел быть первым.

— Да, и это нормально.

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира.

Сегодня, 28 декабря, стало известно, что Большунов получил сотрясение мозга после столкновения со своим соотечественником.