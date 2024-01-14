Вяльбе о Веронике Степановой: «Она заболела, лежит с температурой»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги пятого этапа Кубка России в Казани и рассказала кто ее порадовал персонально.

В частности, Вяльбе рассказала о состоянии Вероники Степановой, которая после победы в гонке с раздельным стартом решила пропустить спринт и скиатлон в выходные.

«У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру лидеров. Понятно, что я довольна теми, кто выигрывает. Что касается, ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за Савелия Коростелева, Артема Мальцева. Денис Спицов в шестерке, что крайне редко у него бывает в этом сезоне. Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой. Опять же, Саша Большунов порадовал», — сказала Вяльбе.

Этап Кубка России в Казани проходил при низких температурных условиях, из-за которых ряд лидеров снялся с гонок в субботу и воскресенье.