0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:52

Вяльбе высказалась об идее провести всероссийские соревнования на новом стадионе в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и эмоционально высказалась по поводу перспективы проведения на объекте чемпионата России и других стартов такого уровня.

«Вы ненормальный что ли? Комплекс соответствует всем нормам. Но такого не бывает, что сегодня мы построили стадион, а уже завтра проводить здесь чемпионат страны. Хотите всего и сразу. Все будет зависеть от того, как будет подана заявка от республики. Говорить о том, чтобы проводить здесь крупные всероссийские соревнования точно рано, для начала надо бы провести соревнования уровнем пониже. Я понимаю, что все хотят сразу крупные соревнования, но надо начинать с маленького. Потому что объективно на объекте есть ряд проблем. Самое главное — это проживание. На объекте его нет, до города надо ехать, а по стандарту должно быть не больше 20 минут. Так что не старайтесь сразу мечтать увидеть здесь чемпионат страны. Все постепенно», — сказала Вяльбе.

Объект должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

Елена Вяльбе
0
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе — об исполкоме МОК: «Ничего не ожидаю. То, что я хочу, они все равно не примут»