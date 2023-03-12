Вяльбе высказалась об идее провести всероссийские соревнования на новом стадионе в Казани

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и эмоционально высказалась по поводу перспективы проведения на объекте чемпионата России и других стартов такого уровня.

«Вы ненормальный что ли? Комплекс соответствует всем нормам. Но такого не бывает, что сегодня мы построили стадион, а уже завтра проводить здесь чемпионат страны. Хотите всего и сразу. Все будет зависеть от того, как будет подана заявка от республики. Говорить о том, чтобы проводить здесь крупные всероссийские соревнования точно рано, для начала надо бы провести соревнования уровнем пониже. Я понимаю, что все хотят сразу крупные соревнования, но надо начинать с маленького. Потому что объективно на объекте есть ряд проблем. Самое главное — это проживание. На объекте его нет, до города надо ехать, а по стандарту должно быть не больше 20 минут. Так что не старайтесь сразу мечтать увидеть здесь чемпионат страны. Все постепенно», — сказала Вяльбе.

Объект должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.