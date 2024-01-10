Большунов продолжит свою победную серию в Татарстане? Лыжные соревнования высокого уровня впервые пройдут в Казани

Пятый этап Кубка России станет проверкой как для спортсменов, так и для спортивной базы.

В России продолжается лыжный сезон. В Казани стартует уже пятый по счету этап Кубка России-2023/24. Что любопытно — впервые за долгое время соревнования такого уровня пройдут в столице Татарстана. Город считается спортивным, однако от мира лыж и биатлона долгое время был далек.

Проведению больших соревнований по лыжам мешало отсутствие инфраструктуры. Не так давно открылась новая база, к которой, правда, было много вопросов касательно ее качества. Так что соревнования станут проверкой не только для спортсменов, но и для организаторов.

Первый крупный старт на проблемном стадионе

Казань — один из самых спортивных городов не только России, но и всей Восточной Европы. Здесь проходили важнейшие соревнования по всем популярным видам спорта от футбола с хоккеем до конных скачек и стендовой стрельбы. Однако при всем разнообразии до последнего город оставался без лыж и биатлона. Нет, конечно, в столице Татарстана существовали секции и даже появлялись доморощенные звезды (правда, чаще всего из соседнего Зеленодольска). Но вот большие соревнования проводить было негде. На помощь пришла Специальная олимпиада. Игры для людей с особенностями в интеллектуальном развитии должны были пройти зимой 2023 года. Соревнования перенесли из нашей страны по понятным причинам, однако стройку лыжно-биатлонного комплекса в районе Мирный замораживать не стали. Еще бы, ведь к тому моменту и так эпопея со строительством тянулась еще с 2019 года.

За это время несколько раз менялись сметы, сдвигались сроки сдачи объекта и выявлялись ошибки проектировщиков. Одна из таких летом 2022 едва не угробила всю трассу спортивного центра. Проблемной оказалась система ливневой канализации — вместо того чтобы собирать осадки и выводить их с покрытия дороги, потоки воды ушли под грунт. На ремонт ушло еще несколько месяцев и сотен миллионов бюджетных средств, что вызвало интерес даже у правоохранительных органов — следователи усмотрели признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Тем не менее, несмотря на федерального уровня скандал (проблему поднял Дмитрий Губерниев), в марте 2023-го многострадальный стадион все-таки открыли. На торжественное мероприятие приехали многие звезды, включая Александра Большунова и Наталью Непряеву, однако провели тогда только спринтерскую шоу-гонку.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

В погоне за новыми рекордами

В календарь стартов российского сезона вписать новый казанский объект, сданный уже весной, не успевали. К тому же у Елены Вяльбе были вопросы к реализации. В частности, президент Федерации лыжных гонок России требовала решить вопрос с размещением спортсменов, так как гостиница при лыжно-биатлонном центре отсутствовала. К околоспортивной составляющей вообще было много претензий — не хватало и пресс-центра, полноценных медицинских комнат. «Вы ненормальный, что ли? — эмоционально отреагировала президент ФЛГР Елена Вяльбе на вопрос казанского журналиста о перспективе провести в Мирном чемпионат России-2024.

Однако стандарты качества для Кубка России ниже, и один из этапов действительно, как и планировали, отдали Казани. Так или иначе для города это важное событие, ведь в Татарстан приедут около 200 лучших лыжников со всей России. Сильнейший состав соберет и местная сборная республики, традиционно успешная на внутренней арене.

Главной звездой казанского этапа будет, разумеется, Александр Большунов. У Сан Саныча победная серия в Кубке России составляет уже 12 гонок к ряду, и есть ощущение, что он не собирается останавливаться. Хотя многие соперники тоже приедут на пятый этап — это и Савелий Коростелев, и Александр Червоткин, Иван Горбунов. У женщин внимание на себя обращает прежде всего Вероника Степанова, прекрасно начавшая сезон. Впрочем, Мария Истомина с Лидией Горбуновой и другие лыжницы наверняка поспорят с ней за призовые места. Любопытно будет последить и за Дарьей Непряевой — сестрой олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой (в девичестве — Непряевой), выступающей за Татарстан. Она вместе с Сергеем Ардашевым наверняка постарается показать на домашней трассе свой максимум, тем более что за лыжи в республике решили взяться серьезно.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Но, конечно, есть и потери. Наталья Терентьева и ее супруг, олимпийский призер в спринте Александр Терентьев, пропустят соревнования из-за гриппа. Не увидим мы и олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, который еще не набрал форму, да к тому же и приболел. Из-за ангины не приехала в Казань и олимпийская чемпионка Юлия Ступак.

Программа казанского этапа полноценная. Нас ждут как гонки с раздельным стартом, так и спринт со скиатлоном. Для разнообразия не хватает разве что марафона, однако в этом случае пришлось бы гонять спортсменов по одному и тому же кругу много раз — длина самой большой петли в Казани чуть больше пяти километров.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Казань

11 января, четверг

10.00 — Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины 10 км (2 х 5 км)

13.30 — Раздельный старт. Свободный стиль. Мужчины 15 км (3 х 5 км)

13 января, суббота

11.00 — Спринт (1,16 км). Классический стиль. Квалификация. Женщины

11.40 — Спринт (1,16 км). Классический стиль. Квалификация. Мужчины

13.00-15.30 — четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги

14 января, воскресенье

10.00 — Скиатлон. Женщины 20 км (3 х 3,3 км КЛ + 3 х 3,3 км СВ)

12.30 — Скиатлон. Мужчины 20 км. (3 х 3,3 км КЛ + 3 х 3,3 км СВ)