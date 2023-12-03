Большунов ни с кем не хочет делиться золотом. У него шесть побед в шести гонках

Итоги второго этапа Кубка России.

Кубок России. 2-й этап. Тюмень

20 км (К), масс-старт, женщины

1. Вероника Степанова — 1:07.53,0

2. Анастасия Фалеева — 0,1

3. Анастасия Кулешова — 0,6

20 км (К), масс-старт, мужчины

1. Александр Большунов — 57.15,9

2. Илья Семиков — 2,2

3. Алексей Червоткин — 5,4

В наступившем сезоне прошло уже два полных этапа Кубка России, в рамках которых состоялись по 6 гонок у мужчин и женщин. Однако золотых медалистов в этих 12 стартах всего трое: Александр Большунов, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

В ожидании Устюгова

Перед стартом сезона в Вершине Теи болельщики Большунова волновались, как он справится с последствиями травмы спины, которая была получена в августе и остановила тренировочный процесс лыжника на три месяца. Этап показал, что все у Александра в порядке. В Хакасии он с комфортным преимуществом завершил не только дистанционные гонки, но и спринт.

Из Вершины Теи спортсмены переехали в Тюмень, где вопрос о травме Большунова уже не был актуален. Оказалось, что трехкратный олимпийский чемпион только разгоняется. В открывающей этап коньковой разделке он был быстрее Артема Мальцева, ставшего вторым, на 27 секунд. Причем в Тюмени дистанции у мужчин и женщин стали равные. Разделка парней в этот раз была 10-километровой. А на такой дистанции полминуты преимущества — это пропасть. В классическом спринте Большунову было уже не так просто, но в финале он превзошел всех не только физически, но и тактически: поддержал рывок Александра Терентьева и обогнал его на финишной прямой.

Алексей Червоткин, Александр Большунов и Илья Семиков. Фото ФЛГР

Большей борьбы за золото ждали в классическом масс-старте, который закрывал этап в Тюмени. На 20 километрах в контактной гонке может случиться все что угодно. В итоге действительно было много падений и сломанных палок. Например, не повезло одному из лидеров нынешнего сезона Савелию Коростелеву. В начале второго круга у 19-летнего лыжника сломалось крепление. Инвентарь попытались быстро заменить, но первое, что попалось под руку тренеров, была лыжа для конькового хода. Поэтому часть дистанции Савелий бежал на разных лыжах. Из-за двух переобуваний он потерял около минуты, но сражаться не перестал. На финише Коростелев стал 18-м.

Большунова же все неприятности обошли стороной. Он долгое время держался в глубине головной группы, но на отметке 11,3 км стал выходить вперед. Таким образом, он забрал бонусные очки в зачет Кубка России, которые «раздавали» на этой отсечке.

Пелотон не разбивался до последних двух километров масс-старта. А затем на подъеме Александр сделал короткое ускорение, которое почему-то никто не поддержал, и шел до финиша, оглядываясь и уже контролируя ситуацию. Все как будто заранее отдали ему первое место, решив сохранить силы в споре за серебро.

Дальше лыжники отправляются в Чусовой, куда должен подъехать принципиальный соперник Александра — Сергей Устюгов. В прошлом сезоне этот ветеран тоже начал сезон на этапе в Пермской крае. Тогда он серьезно взбодрил Кубок России своим появлением.

Лыжники на Кубке России. Фото ФЛГР

Степанова против Фалеевой

В женских соревнованиях ситуация немного другая: в спринтерских гонках золото достается Анастасии Фалеевой, а в дистанционных — Веронике Степановой. Правда, Фалеева выигрывает свои старты при отсутствующей Степановой. Олимпийская чемпионка пропустила спринт на первом этапе Кубка России, но вышла в прологе в Тюмени. Она преодолела квалификацию с третьим результатом, однако выступать в четвертьфинале отказалась. Степанова объяснила это тем, что не чувствует в себе силы для победы. В результате Анастасия уверенно выиграла свой второй спринт.

Женский масс-старт в Тюмени получился самой зрелищной гонкой за два этапа. Большую часть дистанции лидировала и тащила всех за собой Фалеева. Обычно лыжники, которые специализируются в спринтах, так себя не ведут в дистанционных гонках. Они, наоборот, держатся за спинами, пытаясь не отпустить головную группу, чтобы уже на финише показать всем свои навыки. Было ощущение, что Анастасию просто не хватит на все 20 километров. Но в итоге она продержалась до конца. Это Степанова чуть не отстала от лидеров, поймав небольшой просвет во второй половине дистанции. Но Вероника вновь примкнула к лидерам.

Вероника Степанова на финише. Фото ФЛГР

На финишной прямой захватывающая разборка шла среди четырех лыжниц: Марией Истоминой, Анастасией Кулешовой, Вероникой Степановой и Анастасией Фалеевой. Степанова встала в коридор с небольшим, но, казалось, неотыгрываемым превосходством. На параллельной дорожке мощными отталкиваниями ее стала подпирать Фалеева, заставив Веронику работать до последних метров и делать разножку на финише. После финиша олимпийская чемпионка поставила себе «тройку» за выступление в масс-старте, заявив, что хочет выигрывать с большим преимуществом.

Пока серьезных конкурентов у Степановой на этапе в Чусовом не видится. Только начинает входить в сезон Юлия Ступак. В Тюмени она бежала в спринте, даже вышла в полуфинал, но дальше выступать не стала. Еще не видели в боевых кондициях другую олимпийскую чемпионку Татьяну Сорину, вернувшуюся из декретного отпуска. Она выходила на старт классической разделки в Вершине Теи, но сошла с дистанции после отметки 3,3 километра. А лучшая лыжница последних сезонов Наталья Терентьева еще до конца не восстановилась после травмы и даже не начала тренироваться.

Остановить Веронику на третьем этапе Кубка России может только погода. В Чусовом по прогнозам ожидаются экстремальные морозы. Сейчас активно ходят разговоры о возможной отмене этапа.