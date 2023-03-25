«Буду стремиться обыграть Наталью Непряеву». Настрой дочери Юлии Чепаловой

Олеся Ляшенко — о последнем сезоне по юниорам, танцах Ступак, маминой фотосессии для Playboy и дипломе про эмоциональное выгорание.

Чемпионат России в Тюмени стал уже вторым для 20-летней Олеси Ляшенко — дочери известных в прошлом лыжников Алексея Ляшенко и Юлии Чепаловой. Пока спортсменка только осваивается среди взрослых. Лучший результат в личных гонках в Тюмени — 34-е место в коньковой разделке. Нормальный итог для юниорки. Тем более Олеся достаточно поздно пришла в лыжные гонки. Но прорыв 17-летней Алины Пеклецовой, которая взяла в этой разделке серебро, заставил Ляшенко задуматься. Об этом и многом другом лыжница рассказала в интервью «СЭ».

— Побежишь ли ты 30 километров классикой на чемпионате России?

— Нет, пропускаю. Потому что у меня в Апатитах будут коньковые 30 километров на юниорском первенстве России.

— Выбор в пользу конька?

— Да. Я всегда буду выбирать в пользу конька.

— Спринт на чемпионате России не бежала, потому что он классический?

— Нет. Я приехала позже. Мне нужно было потренироваться, подготовиться после Спартакиады. Приехала как раз к коньку. Мне нравятся спринты, как бы они ни получались у меня. Это интересно. Все впереди. У меня пока коньковый спринт лучше идет, но если хорошо потренироваться, то и классика начнет получаться. Просто нужно добавлять спринтерскую подготовку.

— Можно сказать, что ты дистанционщица?

— На данный момент — да. Хочется, конечно, и то и то бежать. Но все равно в приоритете дистанционные гонки.

— Это твой второй чемпионат России. Насколько он для тебя другой?

— Я стала чуть-чуть сильнее. Первый чемпионат был дома в Сыктывкаре, с моим дедушкой рядом. Сейчас у него не получилось поехать, поэтому было как-то тяжелее в плане подготовки лыж для меня. Дедушка ответственнее.

— Если брать только результат в скиатлоне на двух чемпионатах России, то за год он стал хуже: 45-е место в Сыктывкаре и 55-е место в Тюмени. Связываешь это с подготовкой лыж?

— Да, полностью с лыжами в классической половине скиатлона. На спусках хорошо уезжали, но держание было не очень. Я люблю, когда держат хорошо. Мне тогда спокойно, потому что я уверена в своем толчке, в своих силах. А так — я стартанула, лыжи не держали, думаю: «Ну, приплыли». На коньковой половине было уже полегче. Понятно, что после 7,5 километра классикой было тяжело из-за того, что лыжи не держали.

— Как оценишь свою разделку в Тюмени?

— Тоже очень подвели лыжи. У нас у всех в команде была не очень приятная ситуация, насколько понимаю. Я старалась как могла. 34-й в итоге заехала.

— Как и на «Чемпионских высотах» месяц назад.

— Да? Казалось, что подальше была. Как у меня мама с папой говорят: «Стабильность — признак мастерства».

— В разделке второе место заняла 17-летняя Алина Пеклецова...

— Я ждала этот вопрос.

— Тебя, 20-летнюю, такой результат не демотивирует?

— Алина — молодец. Я рада за нее. Эта ситуация, наоборот, натолкнула меня на очень правильные мысли, что сейчас добегаю в этом сезоне то, что осталось, а следующую подготовку начинаю с чистого листа, с чистой головой, с совершенно другими мыслями. Благодаря ее второму месту сделала правильные для себя выводы. Буду стремиться выиграть уже не ее, а взять выше и выиграть Наталью Непряеву.

— То есть пошло в плюс?

— Конечно, была легкая зависть. Но это была белая зависть, которая пошла в плюс. Сказала себе, что она молодец, я тоже так хочу и у меня получится. Повторюсь, что ее второе место натолкнуло меня на правильные мысли. Они у меня были, но такими ветреными. Сейчас же точно решила для себя, что все — так нельзя.

— Как нельзя?

— Имею в виду, что нельзя тренироваться с теми мыслями, которые у меня были. Не буду озвучивать какими. Думаю, что второе место Алины пошло мне на пользу. Она показала, что все возможно.

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За биатлоном не слежу

— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?

— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.

— Как восприняла их появление?

— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.

— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?

— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.

— В командном спринте биатлонистка Носкова вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?

— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла.

Фото Соцсети

Мамина фотосессия для Playboy ? Прикольно

— Когда соглашаешься на интервью, понимаешь, что будут вопросы о маме?

— Да, конечно. Меня мама уже к этому приготовила.

— Не напрягает?

— Нет. Все хорошо.

— Мама дает какие-то советы по интервью?

— Она объясняет, что когда ты что-то говоришь — думай. Стараюсь думать с каждым интервью все больше и больше. Когда со мной договариваются на интервью, то я примерно понимаю, какие будут вопросы, и в голове прокручиваю ответы. До маминых интервью мне еще далеко.

— Она читает твои интервью? Дает какую-то оценку?

— Конечно. Я прошу интервью на сверку перед публикацией, а потом пересылаю ей. Она смотрит и говорит: «Вот, сейчас уже лучше сказала». У меня опыт не такой большой, но стараюсь.

— Насколько влияет мнение мамы? Может сказать: «Олеся, убери это из интервью»?

— Конечно. Я к ней прислушиваюсь. Знаю, что могу что-то сказать, не подумав. У нее все равно опыт больше. Она говорит, что не так, я помечаю и потом уже говорю журналистам, что лучше не надо.

— Ты мамины интервью читаешь?

— Конечно.

— В недавнем интервью журналисту «СЭ» Дмитрию Кузнецову она рассказала интересную деталь про свою откровенную фотосессию для Playboy: «Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» У тебя какие это ощущения вызывает?

— Прикольно. Почему нет? Я особо не рассматривала, но это классно. Человек открытый, ничего не стесняется. Сейчас большинство людей очень закрыты.

— Если ты подойдешь к маме и скажешь: «Меня позвали на такую фотосессию», как она на это отреагирует?

— Мне кажется, что хорошо. Думаю, что она такого же мнения, что лучше быть открытым, чем зажатым и неуверенным в себе.

— А папа?

— Даже не думала насчет этого вопроса. Мне кажется, что был бы не против.

— Сама способна на такое?

— На данный момент — нет. Я еще ничего такого не добилась. А потом — может быть. Если чего-то добьюсь, то почему нет? Конечно, очень буду долго думать насчет этого.

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Коньковая техника у нас с мамой похожа

— Лыжами еще занимается твоя сестра. А братья?

— Мальчики просто катаются. А сестра — да, начала заниматься. Сборы, тренировки.

— Как у нее идет?

— Она начала только первый год. Потихонечку. Можно сказать, как у меня результаты. Как дедушка говорит — я больше тренировалась в ее возрасте. Но я и раньше начала на год, чем она. Ей нравится. Мы вместе иногда катаемся. Я из своего маленького опыта стараюсь ей что-то подсказать. Поддерживаю.

— То есть ты начала поздно, а она еще позже?

— Да. Она в 15, а я, получается, в 14.

— Веришь ли ты, что в тебе и в сестре генетически заложено, чтобы хорошо выступать в лыжных гонках?

— Конечно. Когда мы верим, чаще всего так и происходит. Даже коньковая техника у нас с мамой очень-очень похожа. Много кто так говорит. Да и классическая тоже. Путают нас на трассе.

— До лыжных гонок ты занималась бальными танцами. Они тебе что-то дали для лыжных гонок?

— Да. Я позанималась танцами три года. К этому времени сформировалась, чтобы можно было спокойно нагрузку переваривать. И еще сейчас, когда мне на тренировке что-то показывают, я визуально все запоминаю. То есть, как в танцах, мне можно показать, я запоминаю и потом так же сделаю и буду отрабатывать, тем самым улучшая свою технику.

— Не больно было бросать танцы?

— Нет. Наоборот, с радостью оттуда ушла. Мне первый год нравилось, а потом уже неинтересно стало. Уже в лыжи хотела поскорее.

— Что останавливало сразу пойти?

— Мама. Она говорила, что пока рано. Когда пришла после танцев, нагрузка легче переваривалась. Было проще. Если бы сразу в лыжи пришла, то не знаю, что было бы. Может быть, хуже получилось. Все-таки кости, мышцы до конца не сформировались. А после танцев у меня уже что-то было. Организм был готов к более сильным тренировкам, более жестким.

— Когда пришла в лыжи, от сверстниц сильно отставала?

— В первый год, наверное, да. Потом уже все пошло вверх. Те, кто меня выигрывал, оказывались гораздо ниже, чем я. Это если говорить про республиканский уровень. На федеральном уровне была в серединке в первые годы.

— С лыжами желания бросить не возникало?

— Нет. Мне нравится, получаю удовольствие. Да, иногда тяжело. Но это мимолетно. Я уже даже не представляю свою жизнь без спорта. Если мне нравится, значит, будет и результат.

Фото Соцсети

Диплом про эмоциональное выгорание

— Прошлым летом ты рассказывала, что живешь на зарплату 20 тысяч рублей. Как-то изменился этот бюджет за год?

— Примерно так же. Я особо этому внимания не уделяю.

— Есть что-то, что тебе материально не хватает?

— Нет, все нормально. Нет такого, что хочется больше. Наверное, в детстве было. А сейчас всего хватает.

— Родители помогают?

— Да, конечно. С мамой живу. Пришла с тренировки, поела, полежала, ушла на тренировку. Мне только нужно поесть — и все. Больше ничего такого не делаю.

— Не хотела бы с папой жить в Москве?

— Там не самое удобное для тренировок место жительства. Нужно тратить время, чтобы добраться до трассы. А в Сыктывкаре вышел, пять минут прошел, и ты уже стоишь на лыжах. Пока не особо горю желанием. Мне удобнее в Сыктывкаре.

— Как часто видишься с папой?

— Когда получается, приезжаю. Весной приеду. Сейчас перед чемпионатом России была, потому что у меня рейс только на следующий день. Увиделись, пообщались с папой и бабушкой, и я поехала.

— Как у тебя с учебой?

— Нормально. Сейчас учусь на последнем курсе в училище олимпийского резерва в Щелково в Московской области. Надо будет диплом сдавать. После не знаю, куда пойду.

— Какая тема диплома?

— «Эмоциональное выгорание у спортсменов. Причины, симптомы и способы коррекции».

— Оу. Ничего себе.

— У нас была возможность, чтобы сказать, на какую тему мы хотим написать диплом. Из этого формировали тему. Во-первых, выбрала, потому что, как мне сказали, это редко кто берет. Во-вторых, мне эта тема очень интересна. Она в будущем мне поможет.

— С эмоциональным выгоранием же ты не сталкивалась?

— Думаю, что каждый спортсмен с этим сталкивался.

— Мне казалось, что в начале карьеры это еще не так проявляется.

— Оно, скорее всего, было, но, наверное, не такое сильное. Для меня это бывает, когда не хочешь тренироваться и морально просто устал.

— В какие периоды это проявлялось?

— Когда гонки не шли, тяжело было, особенно после болезни. Скорее такое случилось в начале сезона. После все хорошо стало. Наверное, месяц тяжеловато было.

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Хочу сама всего добиться

— Как оценишь свой сезон?

— Если по пятибалльной шкале, то на тройку. Можно было лучше — где-то потренироваться побольше, посильнее пробежать. Поэтому тройка. Я никогда не буду оценивать хорошие результаты хорошо. Мне все время будет что-то не так.

— Это же твой последний год по юниорам?

— К сожалению, да.

— Почему «к сожалению»?

— Не знаю. Мне нравилось. Гонки хорошие были. Сейчас Спартакиада прошла, в декабре юниорские старты в Тюмени. Да и с девчонками сдружилась.

— Со всеми хорошие отношения в юниорской команде? Не смотрели косо, что ты — дочь Чепаловой? Нет завистниц?

— Может быть, они и есть, но хорошо скрывают. Это уже их проблемы, как они на меня смотрят. Меня это не особо задевает, если вдруг такое происходит.

— Наверняка у мамы есть хорошие связи в этом спорте. По крайней мере, у нее отличные отношения с главой ФЛГР Еленой Вяльбе. Были ли моменты, когда мамины связи помогали?

— Я не знаю. Скорее нет. А зачем это? Я хочу сама всего добиться.

— А маме, может, хочется помочь быстрее тебе всего добиться.

— Понимаю, что хочется. Но не хочу, чтобы говорили, что за меня все сделали, что куда-то протолкнули. Хочется самой.

— Слышала за карьеру что-то такое?

— Нет, не слышала.

Фото Соцсети

Танцы Ступак вдохновляют

— Ты выступаешь за одну региональную команду с Юлией Ступак. Общаетесь с ней?

— Особо нет. Говорю «Здравствуйте!» при встрече.

— Ты с ней на «вы»?

— Да. Я всегда на «вы» с теми, кто в старшей команде. Не могу по-другому. Меня так воспитали. Даже когда предлагают перейти на «ты», не получается себя пересилить.

— Юля в ответ что говорит?

— «Привет».

— Она после удачных гонок часто пускается в пляс на стадионе. Ты занималась танцами. От тебя что-то подобное можно ожидать в будущем?

— Нет. Не то чтобы стесняюсь, просто не очень хочется. Я лучше постою, посмотрю, получу свою награду и уйду отдыхать. На самом деле это классно. Прикольно смотреть, как она танцует. Можно сказать, что вдохновляет.

— После конца юниорской карьеры тебе нужно будет определяться, с кем и как дальше тренироваться. Известно что-то в этом вопросе?

— Я пока не знаю. Сама не понимаю, как все произойдет. Сейчас добегаю все старты, а оттуда уже буду отталкиваться.

— Какой план остается на этот сезон?

— Точно побегу коньковые 30 километров по юниорам. Там же перед «тридцаткой» есть гонка на пять километров. Я либо пробегу в Апатитах «пятерку» и «тридцатку», либо поеду на финал Кубка России в Кировск, а после пробегу только «тридцатку».

— И на «тридцатке» юниорская карьера закончится?

— Да. Нужно закончить красиво.

— Не обидно, что юниорская карьера прошла без крупных международных стартов?

— Нет. Значит, так должно было быть. Ничего уже с этим не поделать. Дальше будет лучше.