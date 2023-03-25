«Буду стремиться обыграть Наталью Непряеву». Настрой дочери Юлии Чепаловой

Чемпионат России в Тюмени стал уже вторым для 20-летней Олеси Ляшенко — дочери известных в прошлом лыжников Алексея Ляшенко и Юлии Чепаловой. Пока спортсменка только осваивается среди взрослых. Лучший результат в личных гонках в Тюмени — 34-е место в коньковой разделке. Нормальный итог для юниорки. Тем более Олеся достаточно поздно пришла в лыжные гонки. Но прорыв 17-летней Алины Пеклецовой, которая взяла в этой разделке серебро, заставил Ляшенко задуматься. Об этом и многом другом лыжница рассказала в интервью «СЭ».
— Побежишь ли ты 30 километров классикой на чемпионате России?
— Нет, пропускаю. Потому что у меня в Апатитах будут коньковые 30 километров на юниорском первенстве России.
— Выбор в пользу конька?
— Да. Я всегда буду выбирать в пользу конька.
— Спринт на чемпионате России не бежала, потому что он классический?
— Нет. Я приехала позже. Мне нужно было потренироваться, подготовиться после Спартакиады. Приехала как раз к коньку. Мне нравятся спринты, как бы они ни получались у меня. Это интересно. Все впереди. У меня пока коньковый спринт лучше идет, но если хорошо потренироваться, то и классика начнет получаться. Просто нужно добавлять спринтерскую подготовку.
— Можно сказать, что ты дистанционщица?
— На данный момент — да. Хочется, конечно, и то и то бежать. Но все равно в приоритете дистанционные гонки.
— Это твой второй чемпионат России. Насколько он для тебя другой?
— Я стала чуть-чуть сильнее. Первый чемпионат был дома в Сыктывкаре, с моим дедушкой рядом. Сейчас у него не получилось поехать, поэтому было как-то тяжелее в плане подготовки лыж для меня. Дедушка ответственнее.
— Если брать только результат в скиатлоне на двух чемпионатах России, то за год он стал хуже: 45-е место в Сыктывкаре и 55-е место в Тюмени. Связываешь это с подготовкой лыж?
— Да, полностью с лыжами в классической половине скиатлона. На спусках хорошо уезжали, но держание было не очень. Я люблю, когда держат хорошо. Мне тогда спокойно, потому что я уверена в своем толчке, в своих силах. А так — я стартанула, лыжи не держали, думаю: «Ну, приплыли». На коньковой половине было уже полегче. Понятно, что после 7,5 километра классикой было тяжело из-за того, что лыжи не держали.
— Как оценишь свою разделку в Тюмени?
— Тоже очень подвели лыжи. У нас у всех в команде была не очень приятная ситуация, насколько понимаю. Я старалась как могла. 34-й в итоге заехала.
— Как и на «Чемпионских высотах» месяц назад.
— Да? Казалось, что подальше была. Как у меня мама с папой говорят: «Стабильность — признак мастерства».
— В разделке второе место заняла 17-летняя Алина Пеклецова...
— Я ждала этот вопрос.
— Тебя, 20-летнюю, такой результат не демотивирует?
— Алина — молодец. Я рада за нее. Эта ситуация, наоборот, натолкнула меня на очень правильные мысли, что сейчас добегаю в этом сезоне то, что осталось, а следующую подготовку начинаю с чистого листа, с чистой головой, с совершенно другими мыслями. Благодаря ее второму месту сделала правильные для себя выводы. Буду стремиться выиграть уже не ее, а взять выше и выиграть Наталью Непряеву.
— То есть пошло в плюс?
— Конечно, была легкая зависть. Но это была белая зависть, которая пошла в плюс. Сказала себе, что она молодец, я тоже так хочу и у меня получится. Повторюсь, что ее второе место натолкнуло меня на правильные мысли. Они у меня были, но такими ветреными. Сейчас же точно решила для себя, что все — так нельзя.
— Как нельзя?
— Имею в виду, что нельзя тренироваться с теми мыслями, которые у меня были. Не буду озвучивать какими. Думаю, что второе место Алины пошло мне на пользу. Она показала, что все возможно.
— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?
— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.
— Как восприняла их появление?
— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.
— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?
— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.
— В командном спринте биатлонистка Носкова вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?
— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла.
— Когда соглашаешься на интервью, понимаешь, что будут вопросы о маме?
— Да, конечно. Меня мама уже к этому приготовила.
— Не напрягает?
— Нет. Все хорошо.
— Мама дает какие-то советы по интервью?
— Она объясняет, что когда ты что-то говоришь — думай. Стараюсь думать с каждым интервью все больше и больше. Когда со мной договариваются на интервью, то я примерно понимаю, какие будут вопросы, и в голове прокручиваю ответы. До маминых интервью мне еще далеко.
— Она читает твои интервью? Дает какую-то оценку?
— Конечно. Я прошу интервью на сверку перед публикацией, а потом пересылаю ей. Она смотрит и говорит: «Вот, сейчас уже лучше сказала». У меня опыт не такой большой, но стараюсь.
— Насколько влияет мнение мамы? Может сказать: «Олеся, убери это из интервью»?
— Конечно. Я к ней прислушиваюсь. Знаю, что могу что-то сказать, не подумав. У нее все равно опыт больше. Она говорит, что не так, я помечаю и потом уже говорю журналистам, что лучше не надо.
— Ты мамины интервью читаешь?
— Конечно.
— В недавнем интервью журналисту «СЭ» Дмитрию Кузнецову она рассказала интересную деталь про свою откровенную фотосессию для Playboy: «Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» У тебя какие это ощущения вызывает?
— Прикольно. Почему нет? Я особо не рассматривала, но это классно. Человек открытый, ничего не стесняется. Сейчас большинство людей очень закрыты.
— Если ты подойдешь к маме и скажешь: «Меня позвали на такую фотосессию», как она на это отреагирует?
— Мне кажется, что хорошо. Думаю, что она такого же мнения, что лучше быть открытым, чем зажатым и неуверенным в себе.
— А папа?
— Даже не думала насчет этого вопроса. Мне кажется, что был бы не против.
— Сама способна на такое?
— На данный момент — нет. Я еще ничего такого не добилась. А потом — может быть. Если чего-то добьюсь, то почему нет? Конечно, очень буду долго думать насчет этого.
— Лыжами еще занимается твоя сестра. А братья?
— Мальчики просто катаются. А сестра — да, начала заниматься. Сборы, тренировки.
— Как у нее идет?
— Она начала только первый год. Потихонечку. Можно сказать, как у меня результаты. Как дедушка говорит — я больше тренировалась в ее возрасте. Но я и раньше начала на год, чем она. Ей нравится. Мы вместе иногда катаемся. Я из своего маленького опыта стараюсь ей что-то подсказать. Поддерживаю.
— То есть ты начала поздно, а она еще позже?
— Да. Она в 15, а я, получается, в 14.
— Веришь ли ты, что в тебе и в сестре генетически заложено, чтобы хорошо выступать в лыжных гонках?
— Конечно. Когда мы верим, чаще всего так и происходит. Даже коньковая техника у нас с мамой очень-очень похожа. Много кто так говорит. Да и классическая тоже. Путают нас на трассе.
— До лыжных гонок ты занималась бальными танцами. Они тебе что-то дали для лыжных гонок?
— Да. Я позанималась танцами три года. К этому времени сформировалась, чтобы можно было спокойно нагрузку переваривать. И еще сейчас, когда мне на тренировке что-то показывают, я визуально все запоминаю. То есть, как в танцах, мне можно показать, я запоминаю и потом так же сделаю и буду отрабатывать, тем самым улучшая свою технику.
— Не больно было бросать танцы?
— Нет. Наоборот, с радостью оттуда ушла. Мне первый год нравилось, а потом уже неинтересно стало. Уже в лыжи хотела поскорее.
— Что останавливало сразу пойти?
— Мама. Она говорила, что пока рано. Когда пришла после танцев, нагрузка легче переваривалась. Было проще. Если бы сразу в лыжи пришла, то не знаю, что было бы. Может быть, хуже получилось. Все-таки кости, мышцы до конца не сформировались. А после танцев у меня уже что-то было. Организм был готов к более сильным тренировкам, более жестким.
— Когда пришла в лыжи, от сверстниц сильно отставала?
— В первый год, наверное, да. Потом уже все пошло вверх. Те, кто меня выигрывал, оказывались гораздо ниже, чем я. Это если говорить про республиканский уровень. На федеральном уровне была в серединке в первые годы.
— С лыжами желания бросить не возникало?
— Нет. Мне нравится, получаю удовольствие. Да, иногда тяжело. Но это мимолетно. Я уже даже не представляю свою жизнь без спорта. Если мне нравится, значит, будет и результат.
— Прошлым летом ты рассказывала, что живешь на зарплату 20 тысяч рублей. Как-то изменился этот бюджет за год?
— Примерно так же. Я особо этому внимания не уделяю.
— Есть что-то, что тебе материально не хватает?
— Нет, все нормально. Нет такого, что хочется больше. Наверное, в детстве было. А сейчас всего хватает.
— Родители помогают?
— Да, конечно. С мамой живу. Пришла с тренировки, поела, полежала, ушла на тренировку. Мне только нужно поесть — и все. Больше ничего такого не делаю.
— Не хотела бы с папой жить в Москве?
— Там не самое удобное для тренировок место жительства. Нужно тратить время, чтобы добраться до трассы. А в Сыктывкаре вышел, пять минут прошел, и ты уже стоишь на лыжах. Пока не особо горю желанием. Мне удобнее в Сыктывкаре.
— Как часто видишься с папой?
— Когда получается, приезжаю. Весной приеду. Сейчас перед чемпионатом России была, потому что у меня рейс только на следующий день. Увиделись, пообщались с папой и бабушкой, и я поехала.
— Как у тебя с учебой?
— Нормально. Сейчас учусь на последнем курсе в училище олимпийского резерва в Щелково в Московской области. Надо будет диплом сдавать. После не знаю, куда пойду.
— Какая тема диплома?
— «Эмоциональное выгорание у спортсменов. Причины, симптомы и способы коррекции».
— Оу. Ничего себе.
— У нас была возможность, чтобы сказать, на какую тему мы хотим написать диплом. Из этого формировали тему. Во-первых, выбрала, потому что, как мне сказали, это редко кто берет. Во-вторых, мне эта тема очень интересна. Она в будущем мне поможет.
— С эмоциональным выгоранием же ты не сталкивалась?
— Думаю, что каждый спортсмен с этим сталкивался.
— Мне казалось, что в начале карьеры это еще не так проявляется.
— Оно, скорее всего, было, но, наверное, не такое сильное. Для меня это бывает, когда не хочешь тренироваться и морально просто устал.
— В какие периоды это проявлялось?
— Когда гонки не шли, тяжело было, особенно после болезни. Скорее такое случилось в начале сезона. После все хорошо стало. Наверное, месяц тяжеловато было.
— Как оценишь свой сезон?
— Если по пятибалльной шкале, то на тройку. Можно было лучше — где-то потренироваться побольше, посильнее пробежать. Поэтому тройка. Я никогда не буду оценивать хорошие результаты хорошо. Мне все время будет что-то не так.
— Это же твой последний год по юниорам?
— К сожалению, да.
— Почему «к сожалению»?
— Не знаю. Мне нравилось. Гонки хорошие были. Сейчас Спартакиада прошла, в декабре юниорские старты в Тюмени. Да и с девчонками сдружилась.
— Со всеми хорошие отношения в юниорской команде? Не смотрели косо, что ты — дочь Чепаловой? Нет завистниц?
— Может быть, они и есть, но хорошо скрывают. Это уже их проблемы, как они на меня смотрят. Меня это не особо задевает, если вдруг такое происходит.
— Наверняка у мамы есть хорошие связи в этом спорте. По крайней мере, у нее отличные отношения с главой ФЛГР Еленой Вяльбе. Были ли моменты, когда мамины связи помогали?
— Я не знаю. Скорее нет. А зачем это? Я хочу сама всего добиться.
— А маме, может, хочется помочь быстрее тебе всего добиться.
— Понимаю, что хочется. Но не хочу, чтобы говорили, что за меня все сделали, что куда-то протолкнули. Хочется самой.
— Слышала за карьеру что-то такое?
— Нет, не слышала.
— Ты выступаешь за одну региональную команду с Юлией Ступак. Общаетесь с ней?
— Особо нет. Говорю «Здравствуйте!» при встрече.
— Ты с ней на «вы»?
— Да. Я всегда на «вы» с теми, кто в старшей команде. Не могу по-другому. Меня так воспитали. Даже когда предлагают перейти на «ты», не получается себя пересилить.
— Юля в ответ что говорит?
— «Привет».
— Она после удачных гонок часто пускается в пляс на стадионе. Ты занималась танцами. От тебя что-то подобное можно ожидать в будущем?
— Нет. Не то чтобы стесняюсь, просто не очень хочется. Я лучше постою, посмотрю, получу свою награду и уйду отдыхать. На самом деле это классно. Прикольно смотреть, как она танцует. Можно сказать, что вдохновляет.
— После конца юниорской карьеры тебе нужно будет определяться, с кем и как дальше тренироваться. Известно что-то в этом вопросе?
— Я пока не знаю. Сама не понимаю, как все произойдет. Сейчас добегаю все старты, а оттуда уже буду отталкиваться.
— Какой план остается на этот сезон?
— Точно побегу коньковые 30 километров по юниорам. Там же перед «тридцаткой» есть гонка на пять километров. Я либо пробегу в Апатитах «пятерку» и «тридцатку», либо поеду на финал Кубка России в Кировск, а после пробегу только «тридцатку».
— И на «тридцатке» юниорская карьера закончится?
— Да. Нужно закончить красиво.
— Не обидно, что юниорская карьера прошла без крупных международных стартов?
— Нет. Значит, так должно было быть. Ничего уже с этим не поделать. Дальше будет лучше.