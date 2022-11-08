Большунов должен был стать хедлайнером первых соревнований сезона, но так и не стартовал. Почему?

Подводим итоги контрольных стартов в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске состоялись соревнования «Югория. Первый снег», в рамках которых прошли четыре гонки. Мужчины и женщины бежали классический спринт, а также коньковую разделку на 10 и 5 километров соответственно. По своей сути это контрольные тренировки, но они дали ответы на многие вопросы болельщиков.

«Югория. Первый снег»

Женщины. Классический спринт. 1. Наталья Непряева; 2. Вероника Степанова; 3. Алена Баранова.

Мужчины. Классический спринт. 1. Сергей Ардашев; 2. Глеб Ретивых; 3. Денис Филимонов.

Женщины. 5 км. 1. Мария Истомина; 2. Наталья Непряева; 3. Елизавета Каплина.

Мужчины. 10 км. 1. Денис Спицов; 2. Алексей Червоткин; 3. Артем Мальцев.

Большунов решил не рисковать здоровьем

Главным хедлайнером соревнований в Хантах должен был стать трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Но накануне спринта с Сан Санычем случилась неприятность на пробежке. Он поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер Юрий Бородавко.

В результате Большунов не принял участие в обеих гонках. Была вероятность, что он еще выступит в разделке. Однако болевые ощущения у него сохранились на второй день после травмы, поэтому здоровьем главного лыжника страны решили не рисковать. Александр уже вернулся к тренировкам, но пока занимается в щадящем режиме.

Помимо Большунова в контрольных тренировках не выступали еще несколько олимпийских чемпионов:

— Юлия Ступак в конце октября перенесла болезнь и пропустила сбор группы Бородавко в Ханты-Мансийске;

— Татьяна Сорина еще в марте сделала операцию на плече, но восстановление прошло с осложнениями. Сейчас она уже полноценно тренируется;

— Сергей Устюгов пока чувствует себя не в форме и первый проверочный старт наметил на 11 ноября.

Тренировочный заезд. ФЛГР

Главный фаворит спринта тормознул в финале

Многие участники говорили, что на этих стартах они хотят поработать и посмотреть на свое состояние, а результат — не главное. Но все же эти контрольные тренировки транслировались на федеральном канале, а также у соревнований был призовой фонд. Победители гонок получали по 20 тысяч рублей, серебряные призеры по 10 тысяч, бронзовые — по 7,5 тысячи.

Поэтому составы участников финалов классических спринтов получились ожидаемыми. Разве что в женской гонке не хватило увидеть борьбу за медали обеих сестер Непряевых. Младшая, Дарья, упала на спуске в полуфинале и не смогла пробиться в четверку сильнейших.

В итоге первые два места достались единственным олимпийским чемпионкам среди участниц. Наталья Непряева без каких-либо проблем выиграла гонку, а Веронике Степановой досталось серебро.

Мужскую четверку в финале тоже можно было спрогнозировать, но вот результат гонки немного удивил. Большинство ставили на победу двукратного бронзового призера Олимпиады Александра Терентьева. Таким образом, случился бы романтический дубль — в межсезонье Непряева и Терентьев объявили о своих отношениях.

Но уже в прологе Сергей Ардашев дал понять, что даже без Большунова легко Александру не будет: он показал лучший результат, обогнав фаворита почти на секунду.

В финале Сергей выиграл тактически. Практически с самого старта он, как говорят лыжники, пошел на все деньги. Его рывок никто из соперников не поддержал, а Терентьев вообще в какой-то момент бросил борьбу, отдав серебро и бронзу Глебу Ретивых и Денису Филимонову.

Вероника Степанова и Наталья Непряева. ФЛГР

Непряева уступила золото в разделке

Второй день соревнований остался не только без трансляций на ТВ, но и без еще одной олимпийской чемпионки — Вероники Степановой. «Не бежал вообще ни один лыжник из моей группы, — объяснил «СЭ» тренер Егор Сорин. — Мы не планировали такую тренировку делать. Изначально в планах была только одна контрольная — спринт».

Так из золотого состава Пекина у женщин осталась лишь Наталья Непряева. Однако внезапно на первой строчке действующей обладательницы Кубка мира не оказалось. Непряеву на 11,4 секунды обошла другая лыжница из группы Бородавко — Мария Истомина. Здесь может быть несколько причин для такого результата.

Хоть и с призовым фондом, но это контрольная тренировка. Мотивации у лучшей лыжницы прошлого сезона на такой старт явно не так много. Во-вторых, Непряева бежала первой, а Истомина уже шла, зная результаты Натальи на отсечках. В-третьих, Мария вообще не выступала в спринте, а Непряева, напомним, дошла там до финала и выиграла его.

В мужской гонке на 10 километров за победу боролись олимпийские чемпионы: Денис Спицов обошел Алексея Червоткина. После финиша Червоткин признался, что его лыжи не успели доставить, поэтому спринт он бежал на лыжах Никиты Денисова, а разделку — Натальи Непряевой. Получается, что лыжи Непряевой дважды за день завоевали серебро.

Биатлонисты продолжают конкурировать с лыжниками

Разделку не обделили своим внимание некоторые биатлонисты, которые сейчас находятся в Ханты-Мансийске. Самой узнаваемой из них стала Елизавета Каплина, которая недавно вернулась в Югру со сбора группы Артема Истомина. Лыжный старт для нее сложился удачно. Она заняла третье место в разделке, проиграв победителю 23 секунды.

Это уже не первый случай в сезоне, когда биатлонисты обходят некоторых лыжников сборной. На Всероссийских соревнованиях в Алдане победу в гонке на 10 километров свободным стилем одержал Эдуард Латыпов. Позади он оставил таких спортсменов, как Илья Семиков и Андрей Мельниченко.