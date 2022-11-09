Степанова будет спасать лыжи в этом сезоне. Она троллит Байдена и клеймит Запад

Главный треш-токер российского зимнего спорта.

Острые ответы норвежцам и советы иностранным лыжникам посмотреть на падающие рейтинги в их странах — лишь некоторые из заявлений лыжницы Вероники Степановой в отношении соперников, которые она сделала за последние 9 месяцев с момента отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 21-летняя лыжница с Камчатки — явление в нашем спорте. Это поколение, которое не то что не застало СССР — оно не застало даже 1990-е. И поэтому мыслит совершенно по-другому, по-соцсетийному. Не прикрывается лозунгом «спорт вне политики», а рубит правду-матку (ну или просто рубит, тут зависит от ваших взглядов) и делает все то, что нужно для превращения спорта в шоу-индустрию. В случае с Вероникой — отвечает норвежским СМИ, говорит, что борется за умы иностранцев, ходит на эпатажные телешоу и даже следит за Такером Карлсоном с Fox News — консервативным публицистом из США.

Что со спортом?

На соревновательной лыжне Степанову давно не видели. Она успела дебютировать в сезоне, пробежав спринт на контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске. Пришла второй — уступив только Наталье Непряевой. Тренер ее группы Егор Сорин в разговоре с «СЭ» сказал, что подготовка Вероники идет по плану, а ее медиаактивность его не напрягает: «Она занимается делом, которое ей нравится, в свободное время. Ничего страшного. Главное, чтобы тренировкам и результатам это не мешало». Летом Степанова вышла также на одну гонку чемпионата России по лыжероллерам — но в 15-километровке свободным стилем стала 34-й. А конец олимпийского сезона пропустила из-за проблем со здоровьем.

Правда, активность Степановой уже вызывала вопросы главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, и, если в новом сезоне Вероника не вернется на вершину, будет много поводов покритиковать ее и вывести из состава.

Но, даже не выигрывая, эта спортсменка способна стать палочкой-выручалочкой для российских лыж в условиях изоляции. Симпатичная и острая на язык лыжница регулярно появляется на страницах норвежских и шведских сайтов, а уж в России к ней должен быть интерес колоссальный. Есть из-за чего.

Спор за западные умы

Степанова общается и с поклонниками, и с хейтерами. И она не раз показывала примеры поддержки из-за рубежа. Но еще активнее Степанова общается с западными журналистами и абстрактным Западом как идеей. Потому что борется за умы иностранцев:

— У некоторых коллег на Западе развит superiority complex, комплекс превосходства. Им кажется, что они все знают и понимают, во всем разобрались — их с детства приучали к мысли, что они избранные и они правы. Хочется мне их уверенность немного поколебать. В том и числе и в том, что если говоришь по-английски и ездишь тренироваться в Западную Европу, то ты насмотришься на их «невероятно прекрасный мир» и от этого как-то мировоззрение изменится коренным образом.

Не изменится. Мировоззрение — это куда больше, чем доступ в IKEA, McDonald's и Zara & +100500 ветряных электрогенераторов взамен российского газа. И им всем придется научиться жить с тем, что мы совсем рядом, внешне похожи — но не такие как они, — объясняла Степанова. (Орфография здесь и далее сохранена. — Прим. «СЭ»)

Но ярче всего в память врезался юмор Степановой над президентом США Джо Байденом перед приемом олимпийцев в Кремле, который попал на видео. Это показало ее как человека со своими взглядами, и довольно узнаваемыми.

На том же приеме Степанова выступила с речью, персонально обращенной к президенту страны, в отличие от других спортсменов:

— На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю. Спасибо, — сказала лыжница.

И после этого ожидаемо подверглась критике за рубежом, где ее называли «поклонницей Путина».

— Зачем я вообще трачу время на общение с норвежскими таблоидами? Теми самыми, что и раньше объективностью не отличались, а в последнее время вообще стали инструментами ненависти по отношению к России? Потому, что идет борьба за умы, в том числе норвежские, и мы обязаны в ней выиграть. Чем скорее обычные, нормальные люди там поймут, что мы живем рядом, что мы не исчезнем, не улетим на Марс и что стеной из вранья нас не разделить — тем лучше будет всем, — писала Степанова.

И советовала Западу вылечить свой мазохизм:

Приветы норвежцам

Любит Степанова и отвечать напрямую спортсменам. Особенно — норвежцам и Эмилю Иверсену.

И обещала показать спину норвежке Хаге:

— Дорогая Рагнхильд Хага, единственный раз, когда мы встретились на Олимпийских играх в Пекине, ты могла видеть меня только с этой стороны. Собираюсь оставлять тебя за спиной и в будущем, никакого «сюрреализма», как ты выражаешься.

И даже предлагала побиться Хелене Фоссесхольм:

В итоге дошло до того, что Telegram-канал Степановой заблокировали на территории Украины. Но кажется, обилие хейтеров и подобные блокировки совершенно не волнуют спортсменку — она продолжит говорить то, что думает, и дальше.

— С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях. У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»? Наивность! Слушайте и внимайте: мы, русские, желаем добра своей стране несмотря ни на что. Одно из наших убеждений — поддерживать Родину во время потрясений. Если у вас, уважаемые западные журналисты, есть проблемы с пониманием этого, то, возможно, вам следует заняться независимым размышлением о том, почему мы так уверены, что победим все трудности. И, может быть, перестать верить в мифы, которые вы сами в западных СМИ создали и продолжаете «увековечивать»?

P. S. Я очень не люблю говорить «мы» вместо «я», но ничего, кроме поддержки и одобрения от окружающих, с тех пор как я выступила в Кремле, я не встречала. Таким образом, «мы».

Что ж, за наличие своей позиции Степанову можно уважать. Осталось присовокупить к этому высокие спортивные результаты. Пока в личных гонках на взрослом уровне Вероника не поднималась выше седьмого места. Правда, в понедельник она стала второй в контрольном спринте в Ханты-Мансийске, уступив только обладательнице Кубка мира Наталье Непряевой. Внутрироссийский сезон — прекрасная возможность застолбить за собой номер первой. Тем более если у нее действительно столько мотивации показать отстраняющим и запрещающим кузькину мать.