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Разница в возрасте, свадьба в Барвихе и беременность: история любви лыжников Непряевой и Терентьева

Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
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Они готовятся стать родителями.

Романы между лыжниками и лыжницами — нередкая история. Поклонники радуются, когда звездные спортсмены вступают в брак. В российском спорте не так давно появились семьи Большуновых, Сориных, Ступак, Устюговых, Якимушкиных, Кулешовых. Несколько лет назад эти ряды пополнила еще одна прекрасная пара — Наталья Непряева и Александр Терентьев. Молодых людей не смутила разница в возрасте — девушка старше избранника на четыре года.

Спортивные достижения Непряевой и Терентьева

Наталья Непряева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), двукратным серебряным призером и бронзовым призером Олимпийских игр. Она — первая российская лыжница, которая смогла выиграть общий зачет «Тур де Ски» (2021/2022). Также на ее счету Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира (2021/2022). Кроме того, в ее активе две бронзы и серебро чемпионатов мира. Спортсменка дважды завоевывала золотые и серебряные медали мировых первенств по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

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Терентьев — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине (2022). Он становился двукратным чемпионом зимней универсиады в Красноярске (2019). Из-за отстранения российских спортсменов Александр пока не смог заявить о себе в полной мере на международной арене, хотя считался одним из самых перспективных спринтеров мира.

Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети

История любви Непряевой и Терентьева

Терентьев около пяти лет состоял в отношениях с бывшей лыжницей Анной Грухвиной. В 2022-м пара распалась. После разрыва с возлюбленным спортсменка перешла в биатлон. Правда, сама девушка отрицает взаимосвязь этих событий. «Нет, конечно. Все в прошлом осталось. Я принимала решение исходя из своего собственного спортивного будущего», — говорила Грухвина изданию «Чемпионат».

Молодые люди выступали за юниорскую сборную. В 2022 году из их соцсетей были удалены все совместные фотографии. Что стало причиной разрыва — неизвестно. Но уже осенью Наталья Непряева опубликовала кадр из Сочи, на котором целуется с Александром у фонтана. Такая неожиданная новость удивила многих. Еще весной лыжников видели вместе, но никто не догадывался о том, что между ними романтические отношения. По всей видимости, чувства между спортсменами возникли на Олимпийских играх в Пекине, где оба выступали в составе национальной команды.

Терентьев объяснил, чем смог покорить Непряеву. И в ценности этих качеств с ним согласятся многие. «На самом деле Наташа в жизни обычная девушка, которая, как и все девочки, хочет крепкого мужского плеча, внимания и заботы», — говорил Александр в интервью «Матч ТВ».

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Многие привыкли видеть сильный и волевой характер Натальи на трассе. Однако лыжница признается: в жизни она совершенно другая.

«В быту по характеру Александр намного сильнее меня, в каких-то человеческих качествах. Я и не претендую, и не собираюсь быть сильнее. На лыжне я одна, дома совершенно другая. Все равно подстраиваешься, наверное, под общество, под ситуации. Где-то надо показывать характер, потому что если бы я была мягкой и обходительной на лыжне, то не о чем было бы вообще разговаривать», — говорила Непряева изданию РИА «Новости Спорт».

Роман лыжников сборной не всегда находит поддержку у тренеров. Но этот союз получил одобрение наставников национальной команды.

«Они профессионалы и к тренировкам относятся достаточно серьезно. Если это хорошие чувства, то почему бы и нет? Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял решение, что они могут быть вместе, два любящих человека. Это нормально. Другое дело, чтобы это не мешало спорту, как многие думают. Но я вижу, что они очень профессионально относятся к работе», — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко РИА «Новости Спорт».

В 2020 году в одном из интервью будущая олимпийская чемпионка заявила, что пока не планирует создавать семью. Тогда для нее главной была карьера.

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«Отношения должны вдохновлять партнеров. Думала, как бы поступила, если бы пришлось выбирать между спортом и отношениями. Пока не нашла для себя ответа на этот вопрос. Надеюсь, не придется этого делать. Планирую ли создавать семью? На данный момент нет. Сосредоточена на своей карьере, максимальных результатах», — рассказывала Наталья «Чемпионату».

После золота Олимпиады и отстранения от международных стартов многое изменилось. Роман развивался стремительно, пара часто делилась совместными снимками со своими подписчиками.

Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети

Свадьба Непряевой и Терентьева

В мае 2023 года спортсмены провели совместный отпуск в Дубае. Вернувшись с отдыха, Терентьев сделал предложение своей возлюбленной. Хотя Наталья надеялась, что избранник попросит ее руки и сердца именно в ОАЭ.

«Если честно, я ждала предложения, когда мы летали в Дубай на отдых, была почему-то уверена в этом. И когда обратно в самолете уже летели, я думала: «Ну блин, ну ладно», — признавалась лыжница в интервью РИА «Новости Спорт».

Александр пригласил девушку в ресторан 1 июня и попросил стать его женой. Вскоре лыжники опубликовали фото из Кутузовского ЗАГСа, куда они подали заявление. При этом регистрация состоялась в Твери, на родине олимпийской чемпионки. После заключения брака лыжница взяла фамилию мужа.

«Самое главное для меня в Твери — это то, что здесь мои родители», — говорила Наталья в эфире «Матч ТВ».

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Для торжества невеста выбрала белое обтягивающее платье на тонких бретельках. Девушка дополнила свой образ туфлями на шпильке и чокером из жемчуга. Жених предстал в классическом черном смокинге.

На церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья. Под фото и видео с бракосочетания спортсмен оставлял милые подписи: «Моя любимая жена», «Теперь ты только моя».

«Мы бы хотели разъяснить все «непонятки». 23 августа у нас была роспись в ЗАГСе в кругу родных и близких людей, было 22 человека. Сашины родители, его брат прилетели, мои родственники, бабушка и дедушка. Посидели узким кругом. В сентябре будет основной праздник», — рассказывала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Свадьбу для друзей и коллег сыграли 23 сентября в столичном ресторане Villa Barvikha 135. Поздравить гостей пришли глава ФЛГР Елена Вяльбе и тренер Юрий Бородавко. Кстати, букет невесты поймала дочь Вяльбе Варвара. В завершение вечера гостей ждал свадебный торт и праздничный салют.

Наталья Непряева.
Фото Соцсети

Дети

Наталья Непряева пропустила сезон-2023/2024 (по официальной версии — из-за проблем со здоровьем), но и следующий тоже пройдет без нее. Елена Вяльбе рассказала, что девушка готовится стать мамой.

«Мое глубокое убеждение, что у женщины главное предназначение — быть мамой. И поверьте мне, никакие медали никогда не заменят детей. Поэтому, если вдруг они (Терентьевы. - Прим. «СЭ») сообщат о том, что готовы уйти в декретный отпуск, я это поприветствую, благословлю и буду ждать этого прекрасного момента. Потому что беременность — это не болезнь, это состояние души, после этого люди возвращаются в спорт и показывают прекрасные результаты. У нас сейчас очень много мам соревнуется», — говорила Вяльбе РИА «Новости Спорт».

В апреле 2024 года уже сама Непряева подтвердила, что ждет ребенка. Лыжница опубликовала видео, на котором видно округлившийся живот. Позже женщина выложила фото с отдыха: она в купальнике, который подчеркивает ее новую фигуру.

Когда появится на свет ребенок, пара пока не сообщила.

Александр Терентьев
Наталья Терентьева (Непряева)
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