Разница в возрасте, свадьба в Барвихе и беременность: история любви лыжников Непряевой и Терентьева

Они готовятся стать родителями.

Романы между лыжниками и лыжницами — нередкая история. Поклонники радуются, когда звездные спортсмены вступают в брак. В российском спорте не так давно появились семьи Большуновых, Сориных, Ступак, Устюговых, Якимушкиных, Кулешовых. Несколько лет назад эти ряды пополнила еще одна прекрасная пара — Наталья Непряева и Александр Терентьев. Молодых людей не смутила разница в возрасте — девушка старше избранника на четыре года.

Спортивные достижения Непряевой и Терентьева

Наталья Непряева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), двукратным серебряным призером и бронзовым призером Олимпийских игр. Она — первая российская лыжница, которая смогла выиграть общий зачет «Тур де Ски» (2021/2022). Также на ее счету Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира (2021/2022). Кроме того, в ее активе две бронзы и серебро чемпионатов мира. Спортсменка дважды завоевывала золотые и серебряные медали мировых первенств по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Терентьев — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине (2022). Он становился двукратным чемпионом зимней универсиады в Красноярске (2019). Из-за отстранения российских спортсменов Александр пока не смог заявить о себе в полной мере на международной арене, хотя считался одним из самых перспективных спринтеров мира.

Наталья Непряева и Александр Терентьев. Фото Соцсети

История любви Непряевой и Терентьева

Терентьев около пяти лет состоял в отношениях с бывшей лыжницей Анной Грухвиной. В 2022-м пара распалась. После разрыва с возлюбленным спортсменка перешла в биатлон. Правда, сама девушка отрицает взаимосвязь этих событий. «Нет, конечно. Все в прошлом осталось. Я принимала решение исходя из своего собственного спортивного будущего», — говорила Грухвина изданию «Чемпионат».

Молодые люди выступали за юниорскую сборную. В 2022 году из их соцсетей были удалены все совместные фотографии. Что стало причиной разрыва — неизвестно. Но уже осенью Наталья Непряева опубликовала кадр из Сочи, на котором целуется с Александром у фонтана. Такая неожиданная новость удивила многих. Еще весной лыжников видели вместе, но никто не догадывался о том, что между ними романтические отношения. По всей видимости, чувства между спортсменами возникли на Олимпийских играх в Пекине, где оба выступали в составе национальной команды.

Терентьев объяснил, чем смог покорить Непряеву. И в ценности этих качеств с ним согласятся многие. «На самом деле Наташа в жизни обычная девушка, которая, как и все девочки, хочет крепкого мужского плеча, внимания и заботы», — говорил Александр в интервью «Матч ТВ».

Многие привыкли видеть сильный и волевой характер Натальи на трассе. Однако лыжница признается: в жизни она совершенно другая.

«В быту по характеру Александр намного сильнее меня, в каких-то человеческих качествах. Я и не претендую, и не собираюсь быть сильнее. На лыжне я одна, дома совершенно другая. Все равно подстраиваешься, наверное, под общество, под ситуации. Где-то надо показывать характер, потому что если бы я была мягкой и обходительной на лыжне, то не о чем было бы вообще разговаривать», — говорила Непряева изданию РИА «Новости Спорт».

Роман лыжников сборной не всегда находит поддержку у тренеров. Но этот союз получил одобрение наставников национальной команды.

«Они профессионалы и к тренировкам относятся достаточно серьезно. Если это хорошие чувства, то почему бы и нет? Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял решение, что они могут быть вместе, два любящих человека. Это нормально. Другое дело, чтобы это не мешало спорту, как многие думают. Но я вижу, что они очень профессионально относятся к работе», — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко РИА «Новости Спорт».

В 2020 году в одном из интервью будущая олимпийская чемпионка заявила, что пока не планирует создавать семью. Тогда для нее главной была карьера.

«Отношения должны вдохновлять партнеров. Думала, как бы поступила, если бы пришлось выбирать между спортом и отношениями. Пока не нашла для себя ответа на этот вопрос. Надеюсь, не придется этого делать. Планирую ли создавать семью? На данный момент нет. Сосредоточена на своей карьере, максимальных результатах», — рассказывала Наталья «Чемпионату».

После золота Олимпиады и отстранения от международных стартов многое изменилось. Роман развивался стремительно, пара часто делилась совместными снимками со своими подписчиками.

Наталья Непряева и Александр Терентьев. Фото Соцсети

Свадьба Непряевой и Терентьева

В мае 2023 года спортсмены провели совместный отпуск в Дубае. Вернувшись с отдыха, Терентьев сделал предложение своей возлюбленной. Хотя Наталья надеялась, что избранник попросит ее руки и сердца именно в ОАЭ.

«Если честно, я ждала предложения, когда мы летали в Дубай на отдых, была почему-то уверена в этом. И когда обратно в самолете уже летели, я думала: «Ну блин, ну ладно», — признавалась лыжница в интервью РИА «Новости Спорт».

Александр пригласил девушку в ресторан 1 июня и попросил стать его женой. Вскоре лыжники опубликовали фото из Кутузовского ЗАГСа, куда они подали заявление. При этом регистрация состоялась в Твери, на родине олимпийской чемпионки. После заключения брака лыжница взяла фамилию мужа.

«Самое главное для меня в Твери — это то, что здесь мои родители», — говорила Наталья в эфире «Матч ТВ».

Для торжества невеста выбрала белое обтягивающее платье на тонких бретельках. Девушка дополнила свой образ туфлями на шпильке и чокером из жемчуга. Жених предстал в классическом черном смокинге.

На церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья. Под фото и видео с бракосочетания спортсмен оставлял милые подписи: «Моя любимая жена», «Теперь ты только моя».

«Мы бы хотели разъяснить все «непонятки». 23 августа у нас была роспись в ЗАГСе в кругу родных и близких людей, было 22 человека. Сашины родители, его брат прилетели, мои родственники, бабушка и дедушка. Посидели узким кругом. В сентябре будет основной праздник», — рассказывала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Свадьбу для друзей и коллег сыграли 23 сентября в столичном ресторане Villa Barvikha 135. Поздравить гостей пришли глава ФЛГР Елена Вяльбе и тренер Юрий Бородавко. Кстати, букет невесты поймала дочь Вяльбе Варвара. В завершение вечера гостей ждал свадебный торт и праздничный салют.

Наталья Непряева. Фото Соцсети

Дети

Наталья Непряева пропустила сезон-2023/2024 (по официальной версии — из-за проблем со здоровьем), но и следующий тоже пройдет без нее. Елена Вяльбе рассказала, что девушка готовится стать мамой.

«Мое глубокое убеждение, что у женщины главное предназначение — быть мамой. И поверьте мне, никакие медали никогда не заменят детей. Поэтому, если вдруг они (Терентьевы. - Прим. «СЭ») сообщат о том, что готовы уйти в декретный отпуск, я это поприветствую, благословлю и буду ждать этого прекрасного момента. Потому что беременность — это не болезнь, это состояние души, после этого люди возвращаются в спорт и показывают прекрасные результаты. У нас сейчас очень много мам соревнуется», — говорила Вяльбе РИА «Новости Спорт».

В апреле 2024 года уже сама Непряева подтвердила, что ждет ребенка. Лыжница опубликовала видео, на котором видно округлившийся живот. Позже женщина выложила фото с отдыха: она в купальнике, который подчеркивает ее новую фигуру.

Когда появится на свет ребенок, пара пока не сообщила.