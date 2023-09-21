«Здесь почувствовалось, что спорт вне политики». Никита Крюков стал чемпионом мира в новом виде спорта

Олимпийский чемпион стал топ-спортсменом в гонках с препятствиями.

Свою профессиональную карьеру олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков завершил в 2019 году, но теперь нашел новое спортивное увлечение — гонки с препятствиями. Поначалу казалось, что это для него просто развлечение в выходные. Однако на днях Крюков вернулся из Бельгии с чемпионата мира по этому виду спорта. Бывший лыжник ездил на соревнования не как турист, а в качестве главного тренера нашей национальной команды и спортсмена сборной. В личной короткой гонке Никита занял пятое место, а в смешанной эстафете вместе с командой поднялся на первую строчку пьедестала. По приезде из Бельгии чемпион мира поделился эмоциями в интервью «СЭ».

Не проводили ни одного официального сбора

— Как вы вообще стали главным тренером сборной?

— Было голосование. Я, честно говоря, об этом даже не знал. Так получилось, что выбрали меня, а потом уже предложили. Я согласился.

— Тренер-спортсмен в этом виде спорта — это частое явление?

— Думаю, что процентов 90 тренеров сами участвуют в соревнованиях. Пока здесь происходит так. Я хочу еще выступать на соревнованиях, прочувствовать все препятствия на себе, понимать, что нужно спортсменам. Начиная с самого первого старта, когда пришел в этот вид спорта, сразу сказал, что хочу заявиться в элиту — то есть в самую жесть. Хотел понять, что мне хватает и не хватает. Так и сейчас стараюсь соревноваться везде в элите и понимать, что меня лимитирует, чтобы это не лимитировало других спортсменов. Это если расценивать себя с точки зрения тренера.

— Насколько серьезно выстраиваются планы подготовки сборной?

— В нашей стране этот вид спорта пока на начальном этапе. Но, например, в Польше — это уже национальный вид. У них есть 3-4 площадки, а у нас пока ни одной такой. В Сингапуре, если не ошибаюсь, этот вид спорта преподается в школе. В Нидерландах есть большая база, где спортсмены тренируются. В этом году обратил внимание, что голландцы забирают большое количество медалей в разных категориях. У нас же пока каждый спортсмен сам себе тренер. Занимаются на том, что смогли построить себе дома — турники, тренажеры. Хотя если брать Центральный регион, то есть много воркаут-площадок, даже ниндзя-площадки стоят в Москве. Так что тоже набираем обороты. Понимаем, к чему нам идти и в чем развиваться.

— Есть подготовительные сборы у национальной команды?

— Нет. Ни одного официального сбора даже не проводили.

— Я видел в ваших соцсетях комментарий-претензию, что у вас есть массажисты и куча людей, которые за вас все делают, поэтому побеждать легко. Это не так?

— Понял, о каком комментарии речь. Отвечал на него. Нет у нас ни массажиста, ни врача. Каждый сам по себе. В сборной команде для большинства людей это хобби. У них есть другая работа, помимо которой они находят время на занятия этим видом спорта. Поэтому не понимаю, когда мне пишут, что простой инженер никогда ничего не выиграет. Если у него будет желание, то он начнет утром, днем и ночью тренироваться. Каждый выбирает то, что ему нравится.

Фото из соцсетей Никиты Крюкова

Преимущество лыжников — хорошая выносливость

— Сложно попасть в сборную?

— Нужно выполнить критерии — быть в тройке на чемпионате России.

— Кто сейчас находится в национальной команде? С каким спортивным бэкграундом люди?

— Занимались гимнастикой раньше, скалолазанием, легкой атлетикой или лыжными гонками, как я. Может, через какое-то время удастся вывести закономерность: люди, с каким спортивным бэкграундом наиболее успешны в этом виде спорта. Я понимаю, что лыжники могут здесь удачно выступать. Хотел бы даже поискать лыжников, которые хотят закончить карьеру или у них опустились руки. Легкоатлеты тоже нужны. Потому что помимо того, что надо качественно проходить препятствия, то еще необходимо быстро бежать.

— Лыжники не обращались? Например, Сергей Устюгов раздумывает, заканчивать ему карьеру или нет.

— Пока Устюгов не обращался. Но я в соцсетях делаю рекламу, что, ребят, кто хочет продолжить карьеру в другом виде спорта, пишите, не стесняйтесь. Думаю, что это вопрос времени. Этот вид спорта будет набирать популярность, наверняка кто-то из спортсменов тоже захочет в нем попробовать себя.

— В чем преимущества лыжников в гонках с препятствиями?

— Хорошая выносливость. Здесь нужно умение быстро переваривать силовую нагрузку, а потом сразу бежать. В принципе это все нарабатывается. Но у лыжников хорошая средняя база подготовки, на которую можно накладывать любую нагрузку. Если, например, говорить про легкоатлетов, то у них сильные ноги, а с руками проблемы. В этом компоненте тоже можно подтянуть, но неизвестно, как они будут переваривать силовую нагрузку, смогут ли они после нее хорошо бежать.

— В чем состоит ваша работа как тренера?

— Как решение организационных вопросов, так и работа со спортсменами в плане командного духа, общей подготовки. Я не папа для них, который водит их за ручку и говорит, что можно делать и что нельзя. Сейчас у нас команда в основном состоит из людей 30+. Все уже взрослые состоявшиеся мужчины и девушки. Кто идет ко мне навстречу и со мной советуется, у них идет хороший прогресс.

— Это сейчас ваш основной вид деятельности?

— Думаю, да. Но могу сказать, что для меня эта работа тоже как хобби. Сейчас я горю этим, полюбил этот вид спорта. Хочется других людей подвести к высшим званиям. Тем более его признали официальным видом спорта. По моему мнению, он может в скором времени стать олимпийским. Я оказался у его истоков. Мне было бы интересно и приятно довести гонки с препятствиями до хорошего уровня.

Фото из соцсетей Никиты Крюкова

Все доброжелательные, жмут руку и хотят соревноваться

— Как добирались до Бельгии на чемпионат мира?

— Да, к сожалению, прямых рейсов сейчас нет, поэтому немножко неудобно. Было два перелета: Москва — Дубай, Дубай — Брюссель.

— Не было никаких препон для нашей команды?

— Вообще никаких. Перед тем как вылетать на чемпионат мира, вышло постановление Евросоюза, что у россиян конфискуют багаж, телефоны, ноутбуки. Точно не скажу, но, кажется, это трактовалось как ввоз иностранного импорта. Это немножко пугало. Даже были мысли, чтобы оставить свой телефон дома и взять тот, который не жалко. Но по факту добрались без проблем. Даже на таможне удавалось пошутить с сотрудниками. Никаких подводных камней не было. Багаж в обе стороны прилетел, ничего не пропало. Все в порядке.

— На чемпионате мира выступали под нейтральным флагом, верно?

— Да, это было первое условие, по которому нас туда допускали. Если говорить про чемпионат Европы, на который мы ездили в июне, то там нам даже запретили участвовать в эстафете. А на чемпионате мира до этой гонки допустили. Кто знает, может, скоро нас допустят под нашим флагом. Есть пока несколько стран, которые препятствуют этому. В основном это прибалтийские страны. Другим дела до этого нет. Все хотят соревноваться с нами.

— Были еще какие-то ограничения?

— Нельзя никакие политические темы затрагивать, никаких провокаций делать.

— Когда наши спортсмены побеждали, какую музыку включали во время награждения вместо гимна?

— Играл гимн международной федерации. Думаю, что многие иностранцы впервые его услышали.

— Вы написали в соцсетях: «Ребята, нас уважают, с нами хотят соревноваться и нас ждут». Как это проявлялось на чемпионате мира?

— Я подходил к сборным Норвегии, Новой Зеландии, Бельгии, Дании. Общался со спортсменами. Все доброжелательные, руку жмут и хотят соревноваться. Это видно в беседе. Хотя знаю, как европейцы могут подозрительно улыбаться, а за спиной держать нож. Но здесь такого не было. Люди понимают, что это новый вид спорта, и если изначально делать не пойми что, то к чему это все будет катиться. Здесь почувствовалось, что спорт вне политики. Хотя не исключаю, что есть страны, которые не совсем рады нас видеть.

— Кого-то из знакомых лыжников на чемпионате мира не видели?

— Не встретил. Может быть, кто-то появится. Но пока никого не увидел. Наверное, на таком уровне я — единственный лыжник.

— Единственный ли олимпийский чемпион?

— Это тоже не знаю. Возможно, да.

— Чем отличается чемпионат мира и чемпионат Европы? Или отличие только в том, что на мировые соревнования могут приехать не только европейские сборные?

— Наверное, только в том, что больше участников. По большому счету, и Олимпиада от чемпионата мира ничем не отличается. Просто Олимпиада больше распиарена, больше болельщиков едут посмотреть. Так же и здесь.

Фото из соцсетей Никиты Крюкова

На чемпионате мира призовых не было

— Какие эмоции были от победы в смешанной эстафете на этом чемпионате мира? Насколько они разные по сравнению с победой на лыжном ЧМ?

— Конечно, они разные. Для меня эстафетная гонка — это, конечно, лучше, чем ничего. Но личная медаль — другое. Если бы я сумел подняться на подиум в короткой гонке, где я занял пятое место, то, чувствую, там бы эмоции зашкаливали. Это были бы те эмоции, по которым соскучился со времен лыжных гонок. Эстафетная гонка — это приятно, радостно, но по эмоциям не дотягивает до личной медали. Всех спортсменов я настраиваю на то, чтобы готовились и настраивались на личные выступления.

— Насколько сложно выиграть эту личную медаль?

— Нужно быть достаточно хорошо подготовленным спортсменом. Даже с моим гладким беговым темпом 3:30 я не претендую на попадание в топ-3. Надо бежать быстрее, плюс проходить препятствия. Те же голландцы, например, бегут десятку 32 минуты.

— Поздравил ли вас с успехом бывший наставник Юрий Каминский?

— Да, Юрий Михайлович написал мне поздравительное письмо. Это было очень приятно. Я ему ответил. Все равно такое достижение в другом виде спорта показывает, что немало трудов вложено в этот вид.

— Что-то кроме медалей получают чемпионы мира в гонках с препятствиями?

— Нет, ничего. Даже кубка нет.

— Призовых тоже не дают?

— Нет. На чемпионате Европы были призовые. Если не ошибаюсь, тысяча евро за первое место. А на чемпионате мира призовых не было.

— Как надолго вы в этом виде спорта?

— Пока горю этим, я здесь. Так в любом деле. Если человек отдается этому полностью, то у него будет получаться, и он будет этим заниматься.

— Как насчет тренерской работы в биатлоне? Юрий Михайлович Каминский не зовет?

— У него сейчас хороший и слаженный коллектив в группе. Чтобы меня туда позвать, нужно от кого-то отказываться. Лезть туда насильно я не буду. Если что-то надо, то Юрий Михайлович позовет. А там уже подумаю над его предложением.