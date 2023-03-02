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Лыжные гонки

Сегодня, 20:30

«Толку от разговоров с иностранными спортсменами? Не они решают, допускать или нет». Блиц с Большуновым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Российский лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Александр Большунов во время гонки
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Александр Большунов с золотой медалью
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
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Александр Большунов пообщался с прессой в разгар «Чемпионских высот».

Лыжные «Чемпионские высоты», может, и не чемпионат мира, но организовано здесь все действительно на мировом уровне. И это не желание угодить организаторам — иногда в регионах приходится бороться за Wi-Fi или еду с собой брать.

В Малиновке же все близко к идеалу. В том числе и в плане общения спортсменов со СМИ. Почти все понимают, возможно, кроме одной лыжницы, что такое взаимовыгодное сотрудничество нужно всем. Вот и подозрительного к прессе Александра Большунова удалось уговорить на 30-минутное общение с журналистами. Каждому дали по несколько минут, стояли с секундомером, — но из такого блица у меня и коллег вы тоже можете узнать много нового.

Александр Большунов во время гонки
Александр Большунов.
Министерство спорта Архангельской области

С глобальным потеплением пусть разбираются ученые

— Насколько глобальное потепление — это угроза? Некоторые спортсмены уже обращались к FIS с требованием поучаствовать в снижении выбросов.

— У нас в России с погодой все в порядке, с утра -20. Не вижу смысла рассуждать на эту тему. У нас есть снег, есть зима, и плюсовая погода, и минусовая. С этим, думаю, проблем нет. Надо у них спрашивать.

— А если придется снова в Европе бегать?

— В Европе да, есть места, где снег постоянно, в Италии той же, Швейцарии. Есть и проблемные места. Но это нормальная ситуация. Есть ли глобальное потепление? Не знаю, с этим должны разбираться ученые, я здесь и занимаюсь своим делом.

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— Юлия Ступак предложила встретиться российским и иностранным спортсменам и обсудить отстранение россиян. Поддерживаешь?

— Разговаривать-то можно, а смысл от этих разговоров? Не спортсмены же решают, допускать или не допускать. Это не приведет к каким-то последствиям.

— В интервью Артем Дзюба сказал, что не признает слово «депрессия». У тебя к этому какое отношение? Бывали ли в карьере похожие состояния?

— Бывают разные настроения, и у меня плохое настроение бывает после не очень хороших результатов. Но оно в первые минуты, можно сказать, а потом ты это забываешь, на следующий день просыпаешься и по-новому все. И так же я отношусь к результатам, когда выигрываю. Твоя победа заканчивается минутой и секундой, когда ты финишировал. И дальше все по-новому. Это мой принцип. Это правильный подход, мне кажется.

Александр Большунов с золотой медалью
Александр Большунов.
Министерство спорта Архангельской области

Психолог мне не нужен

— Ты в теории допускаешь, что пошел бы к психологу, подобным специалистам?

— Нет, нет. Мне это не нужно.

— Ты с недавних пор стал отцом. Как изменилась твоя жизнь?

— Жизнь поменялась кардинально, и сейчас всегда у меня в первую очередь ребенок, его воспитание, а спорт дальше, на втором плане.

— Меньше стал спать?

— Нет, Аня все делает для того, чтобы я высыпался, и даже сейчас, когда мы находимся вместе, они на первом этаже, я на втором, чтобы во время соревнований я мог нормально спать и не вставать, когда Ева просыпается ночью.

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— Елена Валерьевна говорила, что ностальгирует по СССР и многое бы из него вернула. Твое отношение?

— Я не могу рассуждать, потому что мы были рождены уже в российское время. Я не знаю, как было, мы можем это слышать только по словам взрослых, родителей. Мы так конкретно это не обсуждали, но вроде взрослых вокруг меня всех все устраивало.

— Твое родное село Подывотье на границе с Украиной. Все ли спокойно, изменилась ли жизнь в нем после начала боевых действий?

На этот вопрос Большунов промолчал.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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