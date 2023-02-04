Голикова — о возможном переходе в Азию: «Для топовых спортсменов это будет второе дыхание»

Российская конькобежка Ангелина Голикова в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном переходе Союза конькобежцев России в Азию.

— ФШР переходят в Азию, могут ли последовать этому примеру Союз конькобежцев России?

— Нам говорили, что азиатские лиги готовы влиять на российских спортсменов на своей платформе. Это будет хорошая альтернатива европейским стартам. Неизвестно, сколько эта ситуация будет продолжаться. Для топовых спортсменов это будет второе дыхание. Сложнее совершенно остаться вне международных соревнований.

— Вам сейчас не хватает соревнований?

— Предыдущий год был очень сложный в психологическом и физическом плане. Олимпиада, ковидные ограничения. Напряжение не только от цели достичь результат. Но и от того с кем человек общается, где он находится. Может такой перерыв для серьезных спортсменов, которые максимально отдали себя на Олимпиаде не так плох. Даже в международной практике после олимпиады спортсмены берут целый сезон отдыха, чтобы восстановиться. Чтобы передохнуть от суеты.