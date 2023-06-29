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Конькобежный спорт

Сегодня, 17:26

ISU включил россиян в списки судей в конькобежном спорте и шорт-треке на сезон-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне-2023/24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Специалистов рекомендовали члены ISU. Окончательные списки на сезон будут утверждены 1 августа 2023 года. При этом ISU подчеркивает, что официальные лица, принадлежащие к Союзу конькобежцев России и Союзу конькобежцев Белоруссии, не могут быть приглашены, назначены и допущены к участию в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой ISU, согласно предыдущему решению организации об отстранении.

28 июня ISU не включил российских фигуристов в число участников этапов Гран-при ближайшего сезона.

Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Источник: РИА Новости
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