Конькобежцы Качанова и Мурашов с рекордом катка выиграли спринтерское многоборье на Кубке России

Чемпионка Европы Дарья Качанова и чемпион мира Руслан Мурашов стали победителями в спринтерском многоборье на Кубке России по конькобежному спорту, который проходил в Челябинске.

Качанова победила с результатом 152,570 балла, что является рекордом катка. Второе место заняла Елена Еранина (156,720), на третьей позиции Ангелина Голикова (156,815).

У мужчин Мурашов заработал 139,990 очка, также установив рекорд катка. Вторым стал Павел Кулижников (140,250), тройку сильнейших замкнул Артем Арефьев (142,140).

В женском классическом многоборье у женщин лучшей стала Екатерина Кошелева (167,951), второе место заняла Александра Кравченко (168,659), на третьей строчке Александра Саютина (169,917). Золото у мужчин завоевал призер Олимпийских игр Даниил Алдошкин (152,567), серебро у Руслана Захарова (155,110), бронза досталась Дмитрию Зыкину (158,001).