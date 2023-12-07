Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 11:00

Умер призер чемпионата мира по конькобежному спорту Александр Баранов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года Александр Баранов умер на 64-м году жизни.

«К сожалению, Александр Баранов ушел из жизни. Это произошло вчера. Причины смерти мне пока неизвестны», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Баранов установил мировой рекорд на дистанции 5000 м в 1982 году. На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года он занял второе место в забеге на 1500 м и третье — на 500 м, став бронзовым призером по итогам соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/19475847
Коньки
Обсудить
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Конькобежцы Качанова и Мурашов с рекордом катка выиграли спринтерское многоборье на Кубке России