Умер призер чемпионата мира по конькобежному спорту Александр Баранов

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года Александр Баранов умер на 64-м году жизни.

«К сожалению, Александр Баранов ушел из жизни. Это произошло вчера. Причины смерти мне пока неизвестны», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Баранов установил мировой рекорд на дистанции 5000 м в 1982 году. На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года он занял второе место в забеге на 1500 м и третье — на 500 м, став бронзовым призером по итогам соревнования.