Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 15:38

Конькобежец Алдошкин потерял паспорт и может пропустить этап Кубка России в Санкт-Петербурге

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкин может не выступить на Кубке России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mash, 22-летний конькобежец потерял паспорт. Спортсмен заявил, что мог потерять его либо в Шереметьево, либо на борту самолета Москва — Сочи, когда летел на сборы.

Информируется, что Алдошкин написал заявление в полицию. Сотрудникам аэропорта не удалось найти документ, и участие россиянина в Кубке России в Санкт-Петербурге теперь под угрозой.

На первом этапе Кубка России Алдошкин был дисквалифицирован в масс-старте. Второй этап турнира пройдет в Санкт-Петербурге 17-19 ноября.

Источник: https://t.me/breakingmash/49270
Сборная России по конькобежному спорту
Коньки
1
0
Читайте также
В «Зените» рассказали, какие позиции нуждаются в усилении
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

51-летняя конькобежка Пехштайн включена в состав сборной Германии на этапы Кубка мира

Потерявший паспорт конькобежец Алдошкин нашел документ и сможет выступить на Кубке России