30 июля ЦСКА во втором туре чемпионата России приедет в гости к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и стартует в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. В прямом эфире начиная с 19.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.17, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.39 (29%). Котировка на ничью — 3.58 (28%).

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Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.73, обратный рынок — за 2.10.

В половине из шести недавних очных поединков бело-зеленые и армейцы пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

В четырех из шести недавних разборок на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие забили грозненцам минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

После неудач в Суперкубке и РПЛ армейцы оторвались на «Оренбурге» в Кубке России. Парни Владимира Федотова вонзили сине-белым шесть безответных голов и готовы к новым результативным подвигам. Тем более в Грозном у красно-синих это выходит отлично: за четыре последних визита лишь однажды отличились меньше двух раз (поражение 0:2). В остальных случаях ЦСКА уверенно разбирался с «Ахматом» (4:0, 3:0 и 3:1). Форма бело-зеленых в начале сезона оставляет желать лучшего — в РПЛ стартовали с домашнего проигрыша «Крыльям Советов» (1:2), в Кубке всухую уступили «Зениту» на выезде (0:2).

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.09.

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