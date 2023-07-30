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«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Вильсон Изидор («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».
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30 июля «Факел» и «Локомотив» сыграют во втором туре РПЛ. Команды рассудит Василий Казарцев. Поединок состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 17.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей чуть больше шансов добиться победы: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 37% вероятности. Успех воронежцев оценили в 2.90 (34%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).

В минувшем чемпионате «Факел» дома разобрался с железнодорожниками (2:0). Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их нового триумфа принесет 2900 рублей.

В последнем поединке, который прошел на «РЖД Арене», москвичи сохранили ворота в неприкосновенности (1:0). На то, что парни Сергея Юрана не пробьют Илью Лантратова, доступен коэффициент 3.30.

Все матчи с участием «Факела» и «Локомотива» на старте сезона пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

В июле прошлого года соперники сталкивались в товарняке — выиграли красно-зеленые, но отличились оба клуба (4:2). Обмен голами представлен за 1.69, обратный рынок — за 2.15.

В первом туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова дважды огорчил «Рубин» (2:2), в Кубке России столько же получил «Урал» (2:1). Индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.28.

Наиболее ожидаемый счет противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив»

В последний раз красно-зеленые победили в Воронеже в 1990-м (2:1) — еще в рамках первой лиги СССР. В первом розыгрыше чемпионата России сине-белые дома поделили очки с железнодорожниками (1:1). После этого на Центральном стадионе профсоюзов для «Локо» начались печальные времена: четыре игры, ни одной виктории, ни одного гола, лучший результат — нулевая ничья.

Кажется, сейчас пришло время для того, чтобы прервать неудачную серию: в новом сезоне «Факел» стартовал с двух поражений, от «Ростова» в РПЛ (1:2) и от «Сочи» в Кубке России (1:3). Тогда как парни Михаила Галактионова в обоих турнирах забили по два мяча и ни разу не уступили. Против «Рубина» в чемпионате еще и продемонстрировали характер, дважды отыгравшись. Это точно пригодится в исторически непростом выезде в Воронеж.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.90.

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