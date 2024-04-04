4 апреля «Ахмат» и «Оренбург» определят полуфиналиста Кубка России на этапе Пути регионов. Игра 1/4 финала пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном", стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline оценили шансы хозяев более предпочтительными: успех «Ахмата» можно взять за 2.09, что составляет приблизительно 47% вероятности. Коэффициент на победу оренбуржцев — 3.48 (27%), ничья доступна с котировкой 3.66 (26%).

Рынок на непоражение подопечных Давида Деограсии предложен за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство команды из Грозного:

• 1:1 — за 6.52;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность обмена голами оценена в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.21.

Также вы можете угадать, кто из соперников откроет счет в матче. Этот рынок на «Ахмат» доступен за 1.84, на «Оренбург» — за 2.45.

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