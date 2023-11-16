Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

16 ноября в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча КХЛ пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

&laquo;Северсталь&raquo;. «Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче заберет «Ак Барс». На триумф Радулова и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это порядка 43% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.06 (20%), успех «Динамо» — за 2.67 (37%).

Москвичи не уступили этому сопернику в основное время в четырех последних встречах. На вариант Х2 котировка — 1.59.

Можете выбрать один из предложенных вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19;

  • ТБ 5.5 — за 2.26, ТМ 5.5 — за 1.59.

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии. Спаллетти необходима победа, чтобы догнать Украину. Но соперник — ночной кошмар «Скуадры адзурры»

Если «Ак Барс» забросит хотя бы трижды, сыграет коэффициент 1.94. Такой же индивидуальный тотал у «Динамо» доступен за 2.11.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.80, гостей — за 2.00.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире