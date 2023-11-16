16 ноября в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча КХЛ пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче заберет «Ак Барс». На триумф Радулова и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это порядка 43% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.06 (20%), успех «Динамо» — за 2.67 (37%).

Москвичи не уступили этому сопернику в основное время в четырех последних встречах. На вариант Х2 котировка — 1.59.

Можете выбрать один из предложенных вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19;

ТБ 5.5 — за 2.26, ТМ 5.5 — за 1.59.

Если «Ак Барс» забросит хотя бы трижды, сыграет коэффициент 1.94. Такой же индивидуальный тотал у «Динамо» доступен за 2.11.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.80, гостей — за 2.00.

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