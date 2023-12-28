28 декабря «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет лидера Восточной конференции — «Металлург». Игроки выйдут на лед «Татнефть Арены» в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у коллектива из Казани больше шансов на успех: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Триумф «Металлурга» предложен с котировкой 2.79 (34%), ничья идет за 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативного поединка: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Поставить на то, что каждая команда забросит хотя бы по две шайбы, можно за 2.10. Противоположный рынок оценен в 1.64.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

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