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«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» 14 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Локомотива» Илья Лантратов и Артем Карпукас.
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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14 марта состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России между «Акроном» и «Локомотивом». Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», главный арбитр Артем Чистяков даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 17.00 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Локомотив

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности. Успех «Акрона» доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья идет за 3.58 (26%).

Ждете победу москвичей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.

Также вы можете сразу поставить на проход любой из команд в следующий раунд плей-офф. Этот рынок на хозяев доступен за 2.63, на гостей — за 1.48.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Локомотива» 1:0 — за 6.60;

• успех гостей 2:0 — за 7.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79. При этом команды показывают в Кубке неплохую результативность: «Акрон» отличается в среднем 2.25 раза за игру, «Локо» — 1.63 разаа.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87. Это условие выполнялось лишь в трех из восьми матчей «Локо» в этом розыгрыше Кубка.

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Прогноз и ставка на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив»

Железнодорожники набрали неплохую форму после возобновления российского сезона. Два поражения от «Спартака» в 1/8 финала Кубка России команда закрыла победами над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0) в РПЛ. «Акрон» же — команда нижней половины таблицы первого дивизиона. Клуб из Тольятти не так давно вылез из зоны вылета и сейчас расположился на 13-м месте.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.85.

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