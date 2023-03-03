0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:35

Александр Зверев — Андрей Рублев: предсказуемость снова погубит теннисиста из России в противостоянии с немцем

Прогноз на матч ATP Дубай Александр Зверев — Андрей Рублев 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

3 марта в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае состоится любопытное противостояние — немец Александр Зверев сразится с Андреем Рублевым из России. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 5:0 в пользу спортсмена из Германии.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение Звереву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. На то, что преуспеет Рублев, котировка — 2.12 (43%).

Ставка в 1000 рублей на россиянина в случае его выхода в финал принесет выплату в 2120 рублей.

Теннисисты провели между собой пять матчей в официальных турнирах, и Рублев во всех случаях потерпел фиаско — не взял даже ни одного сета. На победу Зверева 2:0 по партиям коэффициент — 2.75.

Марко Ройс и&nbsp;Мариус Вольф. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Также можете взять успех немца с форой по геймам: например, Ф1(-1.5) идет за 1.97, Ф1(-2.5) — за 2.27. В то же время Ф2(+1.5) доступна 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.64.

Во всех шести матчах на турнире теннисисты разыгрывали по 20 и более геймов. ТБ 22.5 оценен в 1.70, ТМ 22.5 — в 2.16.

Приятные 1.40 предложены на победу Рублева хотя бы в одном сете.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Андрей Рублев

Андрей Рублев совершил главное спасение турнира в Дубае: во втором круге он отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета встречи с Алехандро Давидовичем-Фокина. Александру Звереву тоже пришлось совершить камбэк в одной из игр — против Иржи Лехечки в первом раунде. Остальные два матча соперники выиграли довольно легко.

Для Зверева этот полуфинал стал первым со времен травмы, которую он получил на прошлогоднем «Ролан Гарросе». С тех пор немец проиграл многим соперникам, которых в обычный день легко одолел бы. В Дубае он явно прибавляет и закономерно добрался до 1/2, пусть его теннис еще не до конца идеален.

Рублев тоже впервые в 2023-м вошел в топ-4 на турнире ATP, хотя он играл в четвертьфинале Australian Open. При этом у него накопилось много случайных поражений: от Лехечки, де Минаура, Коккинакиса. Андрей никак не подкорректировал свой стиль в межсезонье, поэтому остается предсказуемым для топ-игроков — Джокович в Мельбурне не оставил ему шансов.

Виктор Осимхен (&laquo;Наполи&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Эмполи&raquo;. «Наполи» — «Лацио»: Хвича, Осимхен и Иммобиле не знают, что такое скучные матчи

Зверев тоже по-прежнему относится к категории «больших» теннисистов. Не зря он ведет у Рублева 5:0 по личным встречам и до сих пор не проиграл ему ни сета. Более того, Андрею лишь в одной партии удалось довести игру до тай-брейка — немец для него очень неудобен.

Да, сейчас соперники примерно равны: Зверев не набрал былую форму, а Рублев никак не усилил свою. В таком случае многое будет зависеть от психологии, а Андрея она в таких случаях часто подводит — слишком уж яростно он прокручивает в голове тот факт, что никогда не справлялся с оппонентом.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 1.75.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 3 марта 2023 года