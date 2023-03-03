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«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 3 марта 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 3 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Боруссии» после матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом».
Фото Global Look Press
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В центральном матче 23-го тура бундеслиги встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Свен Яблонски даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
03 мар, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев небольшими фаворитами встречи: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.31, вероятность — примерно 42%. Успех гостей доступен с котировкой 3.03 (32%). Ничья идет за 3.68 (26%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3680 рублей.

В игре первого круга «Лейпциг» разгромил соперника 3:0. Несмотря на статус аутсайдера, «Ред Булл» выиграл у желто-черных три последних матча в бундеслиге. Поставить на то, что команда Марко Розе снова как минимум не уступит дортмундцам, можно с котировкой 1.65.

Самым вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1. Поставить на такой итог можно с коэффициентом 6.79.

Команды за 22 тура бундеслиги наколотили по 45 мячей — больше забила только «Бавария». Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35.

Марко Ройс и&nbsp;Мариус Вольф. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 3 марта 2023 года

«Боруссия» и «Лейпциг» — одни из самых результативных команд чемпионата Германии: за 22 тура наколотили по 45 мячей (2.05 гола в среднем за игру), а больше них отличилась только «Бавария». Также встречи соперников практически всегда сопровождались яркой игрой: в восьми из последних десяти очных матчей во всех турнирах они заколачивали минимум три мяча на двоих, а в шести — минимум четыре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

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